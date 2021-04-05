4 хитрості, які допоможуть пережити локдаун

Під час пандемії коронавірусу є безліч способів, щоб розважитися. Наприклад, зайнятися чимось корисним, не виходячи з дому, або ж порадувати себе смаколиками.

Крім того, рекомендується більше дихати свіжим повітрям. Детальніше про хитрощі, які допоможуть пережити локдаун – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Прогулянки на свіжому повітрі

Саме вони дійсно можуть допомогти подолати цей період. Замість піших прогулянок можна покататися на велосипеді. У такий спосіб ви не тільки поліпшите своє фізичне самопочуття, а й мислення і навіть емоції.

"Вийти з дому, нікуди не пішовши"

Багатьом стає нудно сидіти вдома в чотирьох стінах, тому один з ефективних способів відчути, що ви вийшли з дому, нікуди не пішовши, – пересунути або переставити меблі в житлі. Це не тільки створить гармонію в будинку, але і буде здаватися, що ви створили абсолютно новий простір.

Візьміть частування на виніс

Солодощі завжди роблять щасливішою людину і покращують її настрій. Якщо ви хочете миттєво відчути позитив, то замовте за допомогою смартфона або ж в кафе на виніс смачне тістечко, тортик або інші вподобані смаколики.

Змініть розпорядок дня

Розпорядок дня – один з найкращих способів підтримувати гарний настрій і знижувати рівень стресу день у день, але в період локдауну він не завжди приносить задоволення. Постарайтеся урізноманітнити свої будні, але водночас дотримуйтесь усіх карантинних правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу. Столиця закрила всі школи і дитячі садки, обмежила роботу громадського транспорту і дозволила працювати закладам громадського харчування тільки на виніс.