38 интересных вопросов, которые вы никогда не думали задать своим друзьям, но должны

По данным The Survey Center On American Life, в последнее время люди жалуются на малое количество друзей и отсутствие с их стороны эмоциональной поддержки. Эксперты отмечают, что это достаточно негативный фактор, так как дружба делает нас счастливыми и продлевает жизнь. Но она требует некоторых усилий.

В связи с этим издание HuffPost с помощью тренера по дружбе и ведущей подкаста "Friend Forward" Даниэль Баярд Джексон, консультанта, профессора и заведующей кафедрой консультирования и высшего образования Университета Северного Иллинойса Сюзанны Деггес-Уайт и психотерапевта Деборы Дулей составило перечень 38 вопросов, которые способны повысить уровень дружбы. Специалисты рекомендуют их задать во время личной встречи.

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1. Каким было твое первое впечатление обо мне, когда мы встретились?

2. Когда ты понял, что мы станем хорошими друзьями?

3. Какое у тебя непопулярное мнение?

4. Когда ты смеялся так сильно, что плакал?

5. Ты скучал в детстве?

6. Каким ты был в средней школе?

7. Как ты думаешь, в какой еще работе или карьере мог бы преуспеть?

8. Какой альбом ты мог бы прослушать от начала до конца?

9. Как ты выглядел раньше? Покажи детскую фотографию!

10. Если бы ты мог переименовать себя, какое имя бы выбрал?

11 . При каких условиях ты больше всего чувствуешь себя в своей стихии?

12. Какой у тебя был лучший день рождения?

13. Есть ли у тебя повторяющиеся сны — хорошие или плохие?

14. Кто знает тебя лучше всех?

15. Какое твое хорошее качество? Ты бы хотел, чтобы больше людей заметили его?

16. Что бы ты сделал с дополнительным часом в сутках?

17. Если бы у тебя было 10 000 долларов, чтобы пожертвовать на какое-либо дело или благотворительность, что бы это было?

18. Что ты больше всего ценишь в нашей дружбе?

19. Что я мог бы сделать, чтобы стать для тебя лучшим другом?

20. Какая у тебя самая дорогая вещь? Стоило ли это денег?

21. Как выглядит твой идеальный вечер пятницы?

22. Когда ты в последний раз плакал и почему?

23. Какое распространенное заблуждение у людей о тебе?

24. Если бы пандемия закончилась завтра, что бы ты сделал в первую очередь?

25. Какую недавнюю победу я могу отпраздновать вместе с тобой?

26. Что не дает тебе спать по ночам в эти дни?

27 . Какие два изменения ты мог бы сделать, чтобы улучшить свою жизнь? Почему ты их еще не сделал?

28. Что поднимает тебе настроение, когда плохой день?

29 . Каким был твой лучший сексуальный опыт? А твой худший?

30. Если бы тебе нужно было выбрать девиз на всю жизнь, каким бы он был?

31. Какую последнюю книгу ты прочитал? Ты бы порекомендовал ее?

32. Тебя когда-нибудь госпитализировали? Для чего?

33. Каким было твое первое горе?

34. Что самое страшное ты пережил?

35. (Если у них есть дети) Какова твоя тайная надежда на будущее ребенка? А какой у тебя тайный страх?

36. Какой актер сыграл бы тебя, если бы снимали фильм о твоей жизни?

37 . Ты когда-нибудь лгал ради друга или просил друга солгать ради тебя? Каковы были обстоятельства?

38. Где бы ты хотел провести пенсию и почему?

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