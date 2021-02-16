Звезды, которые дружат долгие годы в реальной жизни: кто близок Брэду Питту и Анджелине Джоли

Казалось, что в окружении знаменитостей настоящих дружественных отношений не существует. Но примеры неразлучной дружбы звезд, проверенной временем, славой и слухами – доказывают обратное.

Чаще всего звезды становятся приятелями с коллегами по цеху. OBOZREVATEL собрал 10 пар настоящих друзей среди знаменитостей.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Брэд Питт и Джордж Клуни дружат со времен съемок в фильме "Одиннадцать друзей Оушена". Они уже более 20 лет поддерживают друг друга во времена трудностей и разделяют радостные моменты жизни. Звезды ведут совместный бизнес и живут по соседству.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Непревзойденные, сексуальные и очень похожи между собой красавицы Пенелопа Крус и Сальма Хайек подружились во время съемок в кино, а именно фильма "Бандитки". Они обе имеют взрывные темпераменты, горячую кровь и отлично ладят в дружбе.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас

Дружба Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз длится уже 20 лет, со времен съемок фильма "Ангелы Чарли". Вместе они пережили много: развод, рождение детей, славу и падения в карьере, но ничто не помешало им остаться лучшими подругами. Звезды часто радуют фолловеров фотографиями в Instagram из общих обедов, путешествий и прогулок.

Наоми Уоттс и Николь Кидман

Землячки Наоми Уоттс и Николь Кидман подружились еще на родине в Австралии, а затем продолжали поддерживать связь в Голливуде. Сейчас они обе успели выйти замуж и развестись, но их дружбу ничего не сломило.

Мадонна и Гвинет Пэлтроу

Скандальная Мадонна и изящная манерная леди Гвинет Пэлтроу подружились давно. Гвинет переехала в Нью-Йорк, когда подруге было трудно после развода. Звезды называют друг друга сестрами, потому что действительно очень близки. Хоть иногда в СМИ сообщают, что подруги поссорились, но они все равно появляются вместе на вечеринках и продолжают общаться.

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

Девушки познакомились десять лет назад, сейчас их дружба уже проверена временем, славой и расстоянием. Ева Лонгория стала крестной для дочери Виктории Бекхэм – Харпер. Также Бекхэм была дизайнером свадебного платья подруги. Несмотря на то, что звезды живут в разных странах, они всегда поддерживают друг друга в важные жизненные моменты.

Анджелина Джоли и Гвен Стефани

В интервью Анджелина Джоли жаловалась, что у нее практически нет подруг, но одной из немногих является певица Гвен Стефани, – поделилась звезда с "Marie Claire". Сначала их дружбу связало рождения детей с разницей в один день. Мамочки нашли общий язык, а затем поняли, что имеют много общих интересов.

Риз Уизерспун и София Вергара

Риз Уизерспун и София Вергара познакомились на съемках фильма "Красотки в бегах". Они сразу поняли, что имеют родственные души и начали крепкую дружбу. Звезды часто публикуют смешные селфи из общих путешествий или прогулок в своих Instagram.

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр

Дружба Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр началась еще в 80-х на прослушивании. В 2013 году Ди Каприо и Магуайр сыграли лучших друзей в ленте "Великий Гэтсби". По словам легендарных актеров, в свободное время они играют в баскетбол и ходят в походы в горы.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс познакомились в сериале "Друзья", где играли лучших друзей, они стали ими же в жизни. Энистон была подружкой на свадьбе у Кокс и наоборот. Актрисы дружат более 25 лет, часто выкладывают общие фото в сеть и путешествуют вместе.

Ранее OBOZREVATEL писал о: