10 мужских фраз, которые раздражают женщин

Считается, что мужчины не всегда могут понять природу раздражения своих вторых половинок. Причиной внезапной обиды могут стать неверно сказанные слова, выведшие из себя женщин.

OBOZREVATEL, пользуясь материалами Brodude и HLS, собрал топ-10 фраз, выводящих на злобу представительниц прекрасного пола. Порой, неосторожное замечание или необдуманный ответ может глубоко ранить женщин.

"А моя мама/бывшая делали это лучше"

Никому человеку в мире не нравится, когда его сравнивают с кем-то. Особенно если это делается, чтобы упрекнуть в неумении что-то делать.

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"Я не знаю"

Если это не вопрос, касающийся сложных наук, то "я не знаю" означает нежелание выражать свое мнение. Это демонстрирует безразличие к поставленной задаче или любопытству второй половинки.

"Увидим"

Обычно эту фразу озвучивают, когда ответ отрицательный, но хочется избежать ссоры. Мужчины считают, что со временем их избранница откажется от затеи или забудет о своем вопросе.

"Ты выглядишь уставшей"

За, казалось бы, невинным замечанием скрывается глубокий смысл. Дама может подумать, что ее внешний вид оставляет желать лучшего и все последующее время проведет в раздумьях о том, что она некрасиво выглядит.

"Успокойся"

Немногие могут сдерживать эмоции, услышав призывы успокоиться. Обычно они приводят к обратному результату.

"Это не по-женски"

Для современной женщины не существует понятия "по-мужски" и "по-женски". Такие замечания могут легко вывести леди из себя, ведь воспринимаются как указание делать то, что от нее ожидают.

"Тебе нужно улыбаться почаще"

Каждый человек время от времени устает и хочет погрустить. Совет улыбаться чаще может восприниматься как безразличие к проблемам и желание видеть возле себя только оболочку без внутренних переживаний.

"Ведешь себя как типичная женщина"

Подобное замечание рассматривается как микс сравнения и пренебрежения. Не существует типичных женщин и определенной модели поведения, поэтому такая фраза звучит как упрек во всех минусах, приписываемых представительницам прекрасного пола.

"Сделай это"

Развитое человечество давно отошло от патриархата, где женщины воспринимались как гувернантки и уборщицы. Любые слова, сказанные в указательном тоне, могут не на шутку вывести из себя.

"Прекрасно выглядишь. Похудела?"

Даже если дама потеряла несколько лишних килограммов, некстати будет напоминать ей, что раньше она выглядела не так замечательно. Вспоминая времена самокритики или булинка, у красавицы может сразу испортиться настроение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 5 простых фразах, которые мужчины и женщины понимают по-разному. Чтобы избежать недоразумений, следует честно и откровенно обсуждать чувства со второй половинкой.