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Простые лайфхаки, которые позволят сэкономить пространство

Ульяна Виноградова
Lady
2 минуты
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Простые лайфхаки, которые позволят сэкономить пространство

Дизайнер интерьера Кристен МакГоуэн из США поделилась своими советами по экономии места в небольшом доме. По ее словам, они позволят дом "работать" на хозяев, не требуя много вложений. В частности, эксперт доказывает, что дом может быть хорошо организованным в не зависимости от площади.

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На своем YouTube-канале МакГоуэн опубликовала видео, в котором подробно показала и рассказала о том, как можно сэкономить пространстство с помощью простых трюков. Она рекомендует использовать дешевые организационные лайфхаков, таких как крючки для кружек, и прочее. Дизайнер утверждает, что это сделает пространство более аккуратным и максимизирует его (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кристен МакГоуэн нашла способ для экономии пространства.

Первый лайфхак – купить несколько выдвижных крючков для кружек внутри кухонного шкафа. Данный трюк обеспечивает больше места для мисок или тарелок, а кружки остаются вне поля зрения. Особенно он удобный для арендаторов.

Кристен МакГоуэн рекомендует вешать чашки на крючки.

Второй лайфхак подойдет для небольшой кухни. Стоит приобрести компактный органайзер для столовых приборов, чтобы поместить посуду и столовые приборы в один ящик, так как предметы на столешнице могут выглядеть беспорядочно, особенно в небольшом пространстве.

Кристен МакГоуэн советует использовать органайзеры на кухне.

Еще один эффективный способ организовать кухню – использовать корзины под полками в холодильнике. Таким образом будет легче найти нужную еду.

Кристен МакГоуэн ''расширяет'' холодильник корзинами.

Сушить белье будет удобно на натяжном стержне, который можно повесить предметы практически в любом месте, и не придется сверлить дыры в стенах. Также он подойдет для хранения чистящих средств под раковиной.

Кристен МакГоуэн вешает доску на крючки на двери.

Гладильную доску можно хранить на дверных крючках, а добавить место в шкафу помогут тонкие бархатные плечики, а не пластиковые. Первые экономят пространство.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Глазго Аликс Брайн придумала новый метод для быстрой сушки белья, который состоит в создании кармана горячего воздуха. Это позволяет вещам становятся сухими всего за два часа.

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