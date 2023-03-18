Простые лайфхаки, которые позволят сэкономить пространство

Дизайнер интерьера Кристен МакГоуэн из США поделилась своими советами по экономии места в небольшом доме. По ее словам, они позволят дом "работать" на хозяев, не требуя много вложений. В частности, эксперт доказывает, что дом может быть хорошо организованным в не зависимости от площади.

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На своем YouTube-канале МакГоуэн опубликовала видео, в котором подробно показала и рассказала о том, как можно сэкономить пространстство с помощью простых трюков. Она рекомендует использовать дешевые организационные лайфхаков, таких как крючки для кружек, и прочее. Дизайнер утверждает, что это сделает пространство более аккуратным и максимизирует его (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первый лайфхак – купить несколько выдвижных крючков для кружек внутри кухонного шкафа. Данный трюк обеспечивает больше места для мисок или тарелок, а кружки остаются вне поля зрения. Особенно он удобный для арендаторов.

Второй лайфхак подойдет для небольшой кухни. Стоит приобрести компактный органайзер для столовых приборов, чтобы поместить посуду и столовые приборы в один ящик, так как предметы на столешнице могут выглядеть беспорядочно, особенно в небольшом пространстве.

Еще один эффективный способ организовать кухню – использовать корзины под полками в холодильнике. Таким образом будет легче найти нужную еду.

Сушить белье будет удобно на натяжном стержне, который можно повесить предметы практически в любом месте, и не придется сверлить дыры в стенах. Также он подойдет для хранения чистящих средств под раковиной.

Гладильную доску можно хранить на дверных крючках, а добавить место в шкафу помогут тонкие бархатные плечики, а не пластиковые. Первые экономят пространство.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Глазго Аликс Брайн придумала новый метод для быстрой сушки белья, который состоит в создании кармана горячего воздуха. Это позволяет вещам становятся сухими всего за два часа.

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