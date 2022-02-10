Призер Олимпиады объяснила, зачем фигуристки натягивают колготки на коньки

Известная спортсменка Мирай Нагасу, ставшая первой американкой, совершившей сверхсложный тройной аксель на олимпийских соревнованиях в 2018 году, рассказала о секретах экипировки фигуристок. В частности, они натягивают колготки и лосины на коньки в целях безопасности, скрывая шнурки, через которые можно споткнуться.

"Они могут споткнуться о собственные шнурки. А то, что колготки закрывают шнурки, устраняет потенциальную путаницу, которая может стоить спортсмену медали", — пояснила бронзовая медалистка Олимпийских игр 2018 года. Соответствующее объяснение прозвучало в интервью для Today (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Нагасу, некоторые фигуристки предпочитают для выступления на льду бежевые легинсы для того, чтобы создать иллюзию более длинных ног.

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"Некоторые также носят колготки поверх коньков по той же причине, по которой женщины могут носить высокие каблуки телесного цвета: это создает иллюзию более длинных ног. Некоторые фигуристы вместо этого выбирают бахилы телесного цвета, которые также помогают удерживать шнурки на месте", — заявила Мирай Нагасу.

Еще одним важным атрибутом для соревнований – салфетки, которыми спортсменки вытирают слезы, портящие макияж.

"Катки холодные из-за чего у фигуристов бывает насморк. Салфетки спасают положение. Кроме того, известно, что слезы случаются после выступления", – отметила она.

А вот на тренировках принято носить перчатки, чтобы не порезать руки об лед или лезвия при падениях.

"Когда падаешь, иногда шлепаешься на лед. Если лед битый, то будут торчать осколки, о которые можно порезаться. Мы также много маневрируем нашими лезвиями. Хотя они не острые, как кухонные ножи, но при достаточной силе вы можете порезаться. Поэтому регулярно, когда я много тренируюсь или падаю, я предпочитаю надевать перчатки просто для защиты рук", — подытожила Мирай Нагасу.

Коротко о спортсменке:

Мирай Нагасу – 28-летняя американская фигуристка, выступающая в одиночном разряде. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях. Серебряный и бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов, чемпионка США.

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