При какой температуре нужно стирать постель: назван идеальный вариант

Постельное белье, в котором мы проводим треть своей жизни, должно быть гигиенически чистым и правильно постиранным. Это обеспечит не только комфорт во время сна, но и поможет сберечь здоровье. Ведь в ткани, которая накапливает микроскопические частички кожи, склонны заводиться пылевые клещи.

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OBOZREVATEL поинтересовался профессиональными советами относительно температуры стирки постельного белья, которое обеспечит ей максимальную очистку. Эксперты советуют учитывать при этом сразу несколько факторов.

Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы избавиться от пылевых клещей. К счастью, эти микроскопические организмы погибают при температуре 50 градусов, а она подойдет для стирки простыней на наволочек из любых натуральных тканей. Однако цикл стирки следует выставлять максимально длительный – хотя бы 2 часа.

Если у вас хлопчатобумажная постель, нужно также ориентироваться на ее окрас. Цветные предметы будут выцветать очень быстро, если стирать их при температуре выше 50 градусов. Белое же белье будет выглядеть даже лучше, если подвергнуть его стирке при 90 градусах.

Лен тоже очень неприхотлив к температурному режиму. Качественно очистить его можно в диапазоне от 60 до 100 градусов. Поэтому здесь тоже следует ориентироваться на окраску ткани и стойкость красителей.

Эксперты также не советуют набивать барабан стиральной машины доверху, когда вы стираете постель. Между вещами должно оставаться немного пространства, чтобы вода со стиральным средством или без хорошо проходила через волокна. При этом порошка или геля можно добавить даже несколько меньше, чем предусматривает инструкция – избыток средства может сделать ткань, из которой сделана постель, жесткой и покрыть ее некрасивым серым налетом.

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