''Помогла'' война: как появились первые женские бюстгальтеры и почему в СССР они были ''дефицитом''. Фото

Пуш-ап или бралет, красный или синий, на косточках или без них – сегодня можна выбрать свой идеальный бюстгальтер из тысячи разных вариантов, начиная от формы и материала, заканчивая цветом и дополнительными деталями. Однако еще столетие назад у женщин не было такого разнообразия. Впервые современный бюстгальтер был запатентован не так уж и давно – в 1914 году. До этого дамам приходилось мучиться в неудобных корсетах, которые не только сковывали их движения, но и серьезно вредили здоровью.

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Так, первый бра придумала американка Мэри Фелпс Джейкобс. Причем сделала она это совершенно случайно. OBOZREVATEL решил рассказать, как это было, и почему именно война "помогла" лифчикам обрести популярность.

Готовясь к балу дебютанток, Мэри Фелпс Джейкобс надела жесткий корсет, который был заметен под ее полупрозрачным платьем. "Принесите мне два моих носовых платка и розовую ленточку", – сказала она своей служанке, которая помогла ей сшить из этих материалов простой бюстгальтер.

Это вызвало фурор среди подруг Мэри. Они попросили сшить бюстгальтеры и для них. А решение запатентовать это дело и начать свой бизнес у американки возникло после того, как незнакомец предложил ей один доллар за ее изделие.

Джейкобс назвала свое изобретение "лифчиком без спинки" и сумела привлечь несколько заказов из универмагов. Дела шли неплохо, но в итоге стартап все равно провалился. По настоянию мужа Мэри продала патент компании Warner Brothers Corset в Коннектикуте за 1500 долларов. За первые 30 лет существования они заработали на бюстгальтерах больше 15 миллионов долларов.

Однако на популярность, а если точнее на потребность бюстгальтеров существенно повлияла Первая мировая война. Несмотря на изобретение Джейкобс, девушки еще продолжали втискивать свое тело в корсеты, которые формировали их фигуры в соответствии с викторианским идеалом: пышная грудь на тонкой талии. Но поскольку каркасы корсетов в основном изготавливались из металла, который был необходим для боеприпасов и других военных товаров, Совет военной промышленности США в 1917 году попросил американских женщин прекратить их покупать.

Так что можно сказать, что нехватка металла по время Первой мировой войны помогла женщинам сделать уверенный шаг к свободе: как к физической, так и символической.

Проблема была в том, что все бра шили одного размера. Они были намного удобней корсетов, но все же вызывали трудности у дам с "неуниверсальной" грудью.

Лишь в 1922 году Ида Розенталь и ее супруг Уильям, основатели бренда Maidenform, который существует до сих пор, открыли в Америке собственную компанию по производству бюстгальтеров, став уделять больше вниманию форме, дизайну, размеру чаши и эластичности материалов. Именно им приписывают введение системы чашек A, B, C и D.

С этого момента индустрия бюстгальтеров набирает оборотов. Появляется все больше новые производителей. И каждый из них предлагает что-то инновационное, более удобное и интересное. В 1935 году изобретают пуш-ап со вставными подушечками для эффекта увеличения груди. В 1942-м у бра появляется застежка, через год – бюстгальтер на косточках.

В 80-х годах лифчик принимает более привычные для нас контуры и формы. Тогда же был придуман бюстгальтер с застежкой спереди. Кем точно неизвестно, но по слухам, это был мужчина.

Что же касается Советского Союза, то там белья, как и секса, не было. По крайней мере, о нем было не принято говорить. После провозглашения гендерного равенства и совместного строительства коммунизма промышленность почти полностью переключилась на военные нужды, а женщина стала бесполой. Комфортных, а уж тем более красивых бюстгальтеров катастрофически не хватало.

До 1930-х годов все лифчики были исключительно белых, черных и синих цветов (как и трусы, кальсоны или футболки) – никто не должен выделяться. Безликие и некрасивые бра – это вовсе не беда в то время, а вот отсутствие разных размеров было настоящей проблемой. Женщинам приходилось либо носить белье дореволюционных времен, либо шить лифчики самостоятельно: из больших делать поменьше и наоборот. Тканей не хватало. Напряженка с фурнитурой и материалами продолжалась до 1960-х годов.

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