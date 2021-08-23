Электрический бюстгальтер для роста груди из 70-х насмешил сеть. Фото

В сети показали изобретение, представленное в 1971 году в Бельгии, – так называемый электрический бюстгальтер. Его создатели полагали, что он может способствовать росту груди.

Архивный снимок был опубликован на странице аккаунта @dashayurgens в Twitter. "Вибробюстгальтер для роста и укрепления груди, 1971 год", – говорится в подписи к фото.

"Это настольная электроплитка", "Интересно, помогло?", "Принцесса Лея дома", – отреагировали в комментариях пользователи.

Электрический бюстгальтер, придуманный бельгийским изобретателем Мальре, был представлен на 20-й Международной выставке изобретений в Брюсселе в 1971 году. Создатель устройства утверждал, что колебания вибрирующего бюстгальтера способны укрепить бюст женщины.

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А первый в мире женский бюстгальтер в 1910 году изобрела 19-летняя жительница Нью-Йорка Мэри Фелпс Джейкоб, собираясь на бал дебютанток. Она запатентовала свое изобретение под названием "бесспинный бюстодержатель".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как менялась мода на бюстгальтеры последние 100 лет. Так, в 1914 году был получен первый патент на изобретение лифчика под названием Caresse Crosby.