Помада – это тоже оружие. Почему важно наносить макияж и ухаживать за собой во время войны

Во время войны подавляющее большинство внимания направлено на основные потребности и успешное выживание, поэтому многие женщины забывают об уходе за собой из-за нехватки сил и возможной "нецелесообразности". Впрочем, заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи "Охматдет" Елена Аноприенко убеждена, что нанесение макияжа важно.

Психолог подчеркивает, что при спасении других следует поддерживать опрятный вид. "Макияж и уход за собой – даже во время войны – помогают нормализовать психологическое состояние", – цитирует ее Vogue.ua.

Аноприенко осталась на работе в отделении с первого дня войны. Женщина каждый день делала макияж и прическу, чтобы заряжать пациентов уверенностью и надеждой.

В свою очередь глава бьюти-контента Farfetch София Паныч отмечает, что красота оказывает огромное влияние на настроение и самочувствие человека.

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"На протяжении своей карьеры я сотрудничала с благотворительными организациями, которые предоставляют бьюти-советы и косметические средства женщинам с раком молочной железы, женщинам, пережившим домашнее насилие, и приютам для молодежи ЛГБТК+, и писала о них. Я собственными глазами видела, как люди чувствовали себя увереннее после того, как сделали прическу и макияж или после получения пакета средств, и как эта уверенность хорошо влияла на их настроение", – указала она.

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