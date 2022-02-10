Почему люди выглядят непривлекательно по утрам и как исправить ситуацию

Непривлекательный вид по утрам – распространенная проблема, которая напрямую зависит от вашей позы во время сна. Медики уверены, что высокая подушка и правильное расположение тела смогут позитивно повлиять на ситуацию.

Советы экспертов собрал портал LadBible. Как сообщается в материале, отеки на лице и мешки под глазами – результат длительного пребывания в горизонтальном положении.

Ночью, находясь в кровати, к голове приливает чрезмерное количество жидкости. Она и вызывает отеки. Ситуация может усугубиться из-за переизбытка сна или, наоборот, его дефицита. К счастью, как только вы встаете и проводите некоторое время в вертикальном положении, лишняя жидкость стекает, и лицо возвращается в нормальное состояние.

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Поза во сне является одной из наиболее распространенных причин, по которой человек просыпается с опухшим лицом, заломами на теле, морщинами и темными кругами в районе глаз. Нужно приучить себя спать на спине или хотя бы на боку, но ни в коем случае не выбирать любимую многими позу на животе. Сон лицом вниз гарантирует уставший вид на протяжении всего дня. Приобретение высокой подушки – отличное решение для тех, кто намерен изменить ситуацию.

Также негативное влияние на внешний вид утром оказывает ряд вредных привычек: регулярное употребление алкоголя, курение сигарет, несбалансированный сон, чрезмерное пребывание на солнце и низкий уровень активности. Среди других причин непривлекательного лица – аллергия и плач вечером.

Они затрудняют процесс восстановления организма во время сна, обезвоживают его, уменьшают кровообращение и вызывают повреждение клеток кожи.

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