От каких комнатных растений следует избавиться: портят интерьер и быстро стареют

Уход за комнатными растениями – занятие со множеством нюансов, от которых зависит внешний вид вашего домашнего сада, его пышность и способность цвести. Некоторые вазоны при этом нуждаются в отдельном внимании, ведь могут быстро постареть и потерять привлекательный вид. Итак, какие растения могут испортить интерьер?

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OBOZREVATEL собрал список этих растений. Некоторые из них очень выносливы, но все же от ненадлежащего ухода теряют свой вид и могут испортить интерьер. Самый простой выход из ситуации – отдать их кому-нибудь, чтобы не мозолили глаза. Впрочем, по желанию их можно реанимировать. Мы расскажем, как.

Традесканция

Это растение очень неприхотливо и может расти, как в хорошо освещенных помещениях, так и в полумраке. Но в тени его полосатые листья теряют яркость и выглядят несколько поблекшими и не такими контрастными. К тому же без тщательного ухода традесканция, хоть и хорошо растет, все же не дает той пышной лиственной массы, которой от нее ожидают. Разрешается это посадкой нескольких растений в один горшок. Они вполне неплохо уживутся в таких условиях. И особенно эффектно будут смотреться в подвесном кашпо.

Шлюмбергера

Другое название этого растения – рождественский кактус, ведь к сезону зимних праздников этот суккулент зацветает красивыми ярко-розовыми цветами. Хотя у любителей встречаются виды и другого окраса. Тогда от растения действительно трудно отвести глаза, настолько роскошно оно смотрится. Остальную часть года шлюмбергера, как и большинство кактусов, выглядит довольно скромно. К тому же она имеет не слишком яркую зелень, которая может собирать на себя пыль – эта проблема решается "купанием" растения.

Крассула, она же толстянка, она же денежное дерево

Еще один суккулент в нашем списке, убить который плохим уходом практически невозможно – в этом секрет популярности растения. Выглядит крассула действительно как дерево с толстыми блестящими темно-зелеными листочками. Но есть одна проблема – если поливать ее недостаточно часто, вся крассула не погибнет, а вот листочки ее сморщатся и начнут опадать. Так же чувствительна она к чрезмерному поливу. А еще с течением времени зелень крассулы темнеет, поэтому растение необходимо время от времени омолаживать – обрезать веточки в последние зимние дни. Плюс в том, что восстановление должного полива способно вернуть растению его эффектный вид, а омоложение хотя бы раз в несколько лет позволяет сформировать красивую пышную крону. Отблагодарить за это крассула может обильным, хотя и не слишком эффектным цветением.

Фикус каучуконосный

Это растение после того, как его привезли с индонезийских островов в Европу, получило невероятную популярность. Ведь выглядит фикус эластика благодаря своим большим ярким листьям очень эффектно, к тому же существуют декоративные виды с пятнистой зеленью, а в уходе он при этом едва ли не проще всех остальных фикусов. Вся "вина" растения заключается в том, что в свое время оно стало слишком популярным и его стали считать признаком отсутствия вкуса. Поэтому если вы чувствительны к подобным утверждениям, то поищите себе что-то другое домой. Если же нет, знайте – сейчас каучуконосный фикус снова входит в тренды озеленения помещений.

Колеус

Декоративная крапива прекрасно растет как в домашних вазонах, так и на клумбах. Любители растений ценят ее за разноцветные листья, которые, в зависимости от вида, имеют огромную палитру оттенков, которые можно составлять в композиции. Ухаживать за колеусом достаточно легко – достаточно не ставить его на яркий свет и регулярно поливать. Отблагодарит он за это бурным ростом и быстро превратится в пышный куст. Так что этот рост в домашних условиях придется сдерживать обрезкой. Также при недостаточном поливе растение может подвять и опустить листья. Плюсы – своевременная обрезка возвращает колеусу свежий и яркий вид, а проблему с листьями можно решить, просто обильно полив вазон.

Сансевиерия

Это неприхотливое растение с жесткими листьями некоторые снобы тоже невзлюбили за его невероятную популярность. Просто сансевиерия не нуждается в тщательном уходе и редко кому удается довести ее до "нетоварного" вида, поэтому ею украшают дома даже люди, не склонные к выращиванию зелени. К тому же растения этого вида бывают очень разной наружности – от высоких полосатых листьев, получивших в народе прозвище "тещин язык", до низких темно-зеленых пятнистых розеток. От широких листьев до листьев-трубочек. Как и крассула, сансевиерия может сморщиться от очень уж редкого полива. Если повреждение незначительное, то оно лечится восстановлением полива. Если же листья пострадали сильно, их можно просто обрезать – растение очень живучее и вскоре выпустит новые.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения являются самыми трендовыми в озеленении интерьеров в 2023 году.

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