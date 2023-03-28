Окна будут идеально чистыми и прозрачными: французский способ мытья

Весна – самое время мыть окна после долгой зимы, чтобы впустить в дом как можно больше солнечного света. Французы считают, что делать это нужно без лишней химии – даже вполне натуральное средство способно отмыть стекло до полной прозрачности.

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Как пишет издание Merci+, для тщательной уборки окон нужен только белый уксус. Он дешевле фабричных средств, но при этом хорошо отмывается и не менее эффективен.

Чтобы приготовить смесь для очищения стекла нужно взять 3 части горячей воды и 1 часть уксуса. Наносить жидкость нужно мягкой тряпкой или из пульверизатора. Если на стекле есть стойкие пятна, нужно либо несколько раз легко пройтись тряпкой, не давя при этом на окно, либо оставить средство на пару минут. Уксус растворяет все характерные для окон загрязнения.

После этого останется стереть остатки жидкости резиновым скребком и вытереть окно досуха безворсовой тканью. Лучше всего подойдет салфетка из микрофибры.

Лучше всего мыть окна французским способом в теплый день, когда можно хорошо проветрить помещение после уборки. Уксус имеет достаточно специфический запах и для его удаления понадобится определенное, хотя и непродолжительное время.

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