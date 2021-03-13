Новолуние 13 марта: активизируются недоброжелатели и сплетники
Уже 13 марта в 12:22 по киевскому времени произойдет новолуние. И будет оно в знаке Рыбы. Во время него активизируются "доброжелатели" и сплетники, не будет энергии активничать.
На новую луну наступит своеобразный период, когда не будет сил ни на что и желания что-то делать. Недоброжелатели зато станут активнее. А эмоции начнут бить через край, поэтому возможны ссоры. В этот период более чувствительными станут женщины и дети. Но не все так плохо, заверила на своей странице в Instagram астролог Юлия Погорельченко.
"Новолуние идеально для составления планов на месяц, для визуализации, медитации и мечтаний. Заберитесь в укромное местечко и пофантазируйте, тем более, что Рыбы очень мечтательны и фантазия будет работать на ура", – отметила она.
13 марта вдохновение почувствуют люди творческих профессий, сильно возрастут интуиция и воображение. В этот день отлично работать с визуализацией, зарисовывать или записывать свои идеи и планы.
Рыбы отвечают и за финансы, поэтому можно составить бизнес-план, проверив его чуть позже на Луне в Тельце, например. Субботу лучше всего посвятить посещению СПА, прогулкам на свежем воздухе у водоемов, заглянуть в океанариум или привести в порядок аквариум.
"Стоит быть аккуратными с иллюзиями, обманами и зависимостями, на эмоциях есть большая вероятность попасться на уловку мошенников, будьте бдительны", – предупредила астролог.
В 29-30 лунные сутки до новолуния следует провести ритуал очищения, избавиться от всего ненужного: людей, мыслей, эмоций, привычек, вещей, убрать в доме и на рабочем месте, удалить ненужное из телефона.
После этого первые лунные сутки надо провести так, как хочется, чтобы прошел весь месяц.
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