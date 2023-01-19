Никакого жемчуга и расчесок! Что нельзя дарить женщинам

Женщины любят получать и дарить подарки. Не всегда следует ожидать особого повода или праздника, чтобы доставить кому-то удовольствие.

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Иногда подобрать подарок женщине – настоящий квест для мужчины. О том, что не следует дарить девушкам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Часы

По давним верованиям, если подарить кому-то часы, они словно начинают отмерять "время до расставания". Потому влюбленным советовали отказаться от такого подарка.

Фаталистическая версия суеверия утверждает, что, даря кому-то часы, вы отдаете человеку свое жизненное время. Вряд ли обычный механизм может повлечь за собой такие последствия, но если вы или женщина, которой вы подбираете презент, верит в предрассудки, лучше остановить выбор на другом варианте.

Свеча

Больше всего поверий связано со свечами. На свечах выполняют разные обряды, они могут нести отрицательную энергетику и навлечь беды и трудности.

Есть даже версия суеверия, согласно которой подаренная свеча может отобрать здоровье и привести к смерти. Это, однако, не касается популярных сейчас свечей на батарейках – их можно смело дарить.

Расческа

Расческу и предметы личной гигиены лучше, чтобы женщина покупала сама. В народе говорят, что, подарив расческу, можно навлечь ссоры и конфликты.

Жемчуг

Украшения из жемчужин очень нежные и изящные. Но по давней традиции, мужчине не следует дарить девушке жемчуг. Такие украшения символизируют боль и слезы.

Домашние тапочки

Милый подарок, который, однако, не стоит дарить своей половинке, даже если вы живете вместе и ее старые тапочки износились. Пусть женщина купит их сама. Подаренные тапочки могут навлечь болезни.

Зеркало

Зеркала также используются в гаданиях и мистических обрядах. Считается, что подаренное зеркало станет забирать у девушки красоту.

Носовой платок

Когда-то вышитые кружевные платки были очень популярным подарком. В народе говорят, что их дарить не стоит. Они принесут горе и печали.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие подарки лучше не дарить родным и близким.

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