Никакого жемчуга и расчесок! Что нельзя дарить женщинам
Женщины любят получать и дарить подарки. Не всегда следует ожидать особого повода или праздника, чтобы доставить кому-то удовольствие.
Иногда подобрать подарок женщине – настоящий квест для мужчины. О том, что не следует дарить девушкам, читайте в материале OBOZREVATEL.
Часы
По давним верованиям, если подарить кому-то часы, они словно начинают отмерять "время до расставания". Потому влюбленным советовали отказаться от такого подарка.
Фаталистическая версия суеверия утверждает, что, даря кому-то часы, вы отдаете человеку свое жизненное время. Вряд ли обычный механизм может повлечь за собой такие последствия, но если вы или женщина, которой вы подбираете презент, верит в предрассудки, лучше остановить выбор на другом варианте.
Свеча
Больше всего поверий связано со свечами. На свечах выполняют разные обряды, они могут нести отрицательную энергетику и навлечь беды и трудности.
Есть даже версия суеверия, согласно которой подаренная свеча может отобрать здоровье и привести к смерти. Это, однако, не касается популярных сейчас свечей на батарейках – их можно смело дарить.
Расческа
Расческу и предметы личной гигиены лучше, чтобы женщина покупала сама. В народе говорят, что, подарив расческу, можно навлечь ссоры и конфликты.
Жемчуг
Украшения из жемчужин очень нежные и изящные. Но по давней традиции, мужчине не следует дарить девушке жемчуг. Такие украшения символизируют боль и слезы.
Домашние тапочки
Милый подарок, который, однако, не стоит дарить своей половинке, даже если вы живете вместе и ее старые тапочки износились. Пусть женщина купит их сама. Подаренные тапочки могут навлечь болезни.
Зеркало
Зеркала также используются в гаданиях и мистических обрядах. Считается, что подаренное зеркало станет забирать у девушки красоту.
Носовой платок
Когда-то вышитые кружевные платки были очень популярным подарком. В народе говорят, что их дарить не стоит. Они принесут горе и печали.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие подарки лучше не дарить родным и близким.
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