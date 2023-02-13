Нашумевшее средство может убить орхидею: чем категорически нельзя ''спасать'' цветок

Не все советы из интернета одинаково полезны. Особенно это касается действительно странных и экзотических вариантов. Иногда это может нанести непоправимый вред, например уничтожить любимое комнатное растение. Один из таких опасных мифов – это миф о способности перекиси водорода бороться с загниванием корней у орхидей. Люди, которые его распространяют, утверждают, что средство вполне безопасно и может быстро привести цветок в порядок.

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Авторы блога Just Add Ice Orchids решили проверить этот лайфхак и обратились за помощью к эксперту по уходу за растениями Ренате Гуссен. Она является выпускницей Университета штата Каназс и хорошо знает, как правильно проводить исследования для проверки разных предположений. Гуссен не удалось найти научно обоснованных объяснений лайфхака с перекисью, поэтому она поставила собственный эксперимент. Своему проекту она дала вполне серьезное название: "Характеристика фитотоксического действия корневых растворов перекиси водорода на орхидее фаленопсис" и опубликовала его результаты на университетском сервере исследований.

Как происходил эксперимент

Исследовательница создала контролируемую среду, имитирующую типичные условия домашнего выращивания орхидей. Эксперимент Гуссен включал четыре варианта концентрации перекиси водорода (0%, 3%, 6% и 12%), каждый из которых она вносила растению четыре раза. Всего в исследовании она использовала 16 растений вида Phalaenopsis Vivaldi. Полив перекисью проводился методом погружения корней.

Эксперимент длился 27 дней, в течение которых исследовательница делала наблюдения, фотографии и записи по разработанному ею протоколу. Затем она собрала все эти данные и сделала на их основе выводы относительно того, можно ли считать перекись водорода безопасной для внесения в корни орхидей, и если да, то какая концентрация будет оптимальной.

Что удалось узнать

Уже после первого погружения растения, которым досталась вода с перекисью, начали демонстрировать симптомы обезвоживания, потери минеральных питательных веществ из запасных тканей корней, гибель симбиотических водорослей, обесцвечивание и гниение корней и в конце концов увядание листьев. Концентрация 6% и 12% оказалась разрушительной для корешков растений, а 3% вызвала их частичную гибель.

Итак, согласно выводам исследования, выяснилось, что перекись водорода не только не помогает вылечить орхидею от загнивания корней. Он может нанести ей вред и вызвать увядание растения.

Что же делать, если у орхидеи начали загнивать корни

Определить загнивание корней орхидеи можно по их виду – они становятся коричневыми, скользкими и распадаются в руках. Это всегда плохой симптом. Но в подавляющем большинстве случаев это лечится простым изменением условий для растения. Дайте корням просохнуть, сократите количество воды или продолжительность погружения, следите за тем, чтобы субстрат высыхал между поливами. Пусть лучше корешки немного дольше, чем нужно. побудут без воды – такие условия орхидея переносит легче. Также можно пересадить растение в новый субстрат и положить в горшок большее количество дренажа.

Наиболее поврежденные корешки следует обрезать. Важно при этом помнить, что загнивание корней орхидеи невозможно обернуть вспять – пострадавшие корешки, к сожалению, уже не восстановятся. Но можно создать условия, при которых растение выпустит новые и здоровые.

Существуют также две болезни, которые приводят к загниванию орхидеи – фитофтора и питиум. Обе возникают из-за поражения соответствующими видами грибков. Но определить их можно только лабораторным способом. Поэтому сначала попробуйте поместить цветок в карантин, отделив его от других растений, и откорректировать уход за ним. Скорее всего, этого будет вполне достаточно.

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