Будущая мама узнала пол ребенка на кладбище и довела подписчиков до слез. Вирусное видео

Видео, на котором беременная женщина с мужем узнают пол своего нерожденного ребенка на кладбище стало вирусным по трогательной причине. Тиктокерша по имени Элли решила разделить этот момент с покойной мамой.

Кадры счастливых родителей на столь значимом для них месте вызвали у зрителей смешанные эмоции и довели многих из них до слез. Хотя "гендерная вечеринка" была снята еще в сентябре, популярность она начала набирать на странице в TikTok автора только теперь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На коротком ролике Элли держит в руках заранее подготовленную ее друзьями хлопушку с конфетти соответствующего цвета внутри. После выстрела на надгробную плиту с цветами посыпались розовые кусочки бумаги.

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Самым трогательным моментом видео стал взгляд дочери на могилу мамы сразу, когда она поняла, что родит девочку. Только после этого беременная женщина бросилась в объятия своего избранника.

Позже автор объяснила, почему выбрала такое нетипичное и немного странное место для того, чтобы узнать пол ребенка. По словам Элли, ее мама недавно умерла от рака, поэтому она хотела хоть таким образом разделить с ней важный момент.

Растроганные подписчики выразили свои эмоции: "Как замечательно, что ты будто бы сначала сказала это маме! Ты смотришь на землю в чистом счастье", "Внутри все сжалось, когда ты посмотрела на маму. Дай вам Бог здоровья", "Заплакала, когда ты посмотрела на маму".

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