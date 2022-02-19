'Королева уборки' поделилась тремя лайфхаками, как упростить себе жизнь

Жительница Австралии Шантель Мила благодаря своим простым советам по организации быта получила название "королевы уборки". Она поделилась тремя лайфхаками, которые позволят сделать жизнь немного проще. Для этого понадобится пара обычных предметов домашнего обихода.

На своей странице в TikTok, Шантель выложила ролик, в котором раскрыла секреты упрощенного быта. В частности, речь пойдет о пользовании ключами, бутылкой с водой и парфюмами (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

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Так, чтобы организовать связку своих ключей, она покрывает каждый из них разным цветом лака для ногтей. Это существенно экономит время при поиске их в сумке, а также ускоряет процесс открытия разных замков, поскольку человек уже знает, что к чему подходит.

Также она рассказала, как сохранить воду в бутылке прохладной подольше. Для этого Шантель просто наливает жидкость в емкость до половины, затем переворачивает ее горизонтально и замораживает в таком положении.

Кроме того, Шантель рассказала, как сделать так, чтобы духи держались подольше. Она наносит вазелин на определенные участки кожи перед распылением аромата, а затем втирает его.

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