Клининг-специалист назвал три грязных места, о которых часто забывают при уборке дома

Специалист по клинингу, которая ведет блог в Instagram под ником mama_mila_au, рассказала о том, что хозяйки часто допускают некоторые ошибки в уборке дома. Речь идет о трех местах. Их пропускает много домовладельцев.

Эксперт разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором перечислила самые грязные места в жилье. По ее словам, это выключатели света, фильтры для посудомоечных машин и дренажи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Выключатели света. К данным поверхностям очень часто прикасается много людей. Особенно на кухне и в гостиной. Причем очень часто на них попадают микробы с улицы, ведь при входе в дом, в первую очередь включается свет, а затем моются руки.

В связи с этим эксперт рекомендует еженедельно протирать выключатели антибактериальным спреем.

Фильтры для посудомоечных машин. Они спрятаны от глаз, поэтому практически не дают о себе вспомнить. Однако остатки пищи накапливаются в этих отверстиях и вызывают вонючий запах мутной воды, а также общую антисанитарию.

Такие детали нужно чистить в раковине ежемесячно. Это положительно скажется на посуде – она будет сиять.

Дренажи оставляют такой же след, как и фильтры с посудомоечных машин. Но их можно почистить домашними ингредиентами. К примеру, пищевой содой с уксусом. Эксперт рекомендует положить одну чашку пищевой соды вместе с небольшим количеством уксуса в канализацию, затем налить кипящую горячую воду поверх смеси. Таким образом из труб выйдут любые засоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты не рекомендуют застилать кровать сразу после сна. Лучше оставить ее расправленной и открыть окно.