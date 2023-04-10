Какие садовые растения цветут все лето: пора сеять

Погода за окном становится все теплее, а значит самое время позаботиться не только о своем огороде, но и о цветнике. Если вы хотите, чтобы посаженные сейчас цветы радовали вас цветением все лето, выберите один из видов, который буяет дольше всего.

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OBOZREVATEL составил список таких растений. Это довольно неприхотливые цветы, которые за минимальный уход отблагодарят настоящей красотой.

Алиссум однолетний

Это растение цветет настоящим ковром ярких цветов и при этом прекрасно пахнет. Оно обильно покрывает землю и дает немало ярких соцветий. Сейчас самое время высаживать алиссум на рассаду. В почву цветок можно пересаживать, когда установится стабильное круглосуточное тепло.

Вербена

Цветок радует глаз цветением вплоть до самых заморозков, а в особом уходе при этом не нуждается. Сейчас вербену можно высевать на рассаду, а в мае можно будет пересаживать ее на клумбу или в садик. Между растениями лучше оставлять 25-30 сантиметров, чтобы они чувствовали себя свободно и хорошо цвели.

Львиный зев

Период цветения этого растения начинается в июне и заканчивается в ноябре и на клумбе можно смиксовать цветы нескольких оттенков. Высевать львиный зев можно двумя способами: в открытый грунт, когда он будет уже достаточно теплым, и через рассаду, которой можно заниматься уже сейчас. Просто смешайте семена с песком, присыпьте землей и не забывайте поливать.

Флокс однолетний

Еще одно растение, цветущее с июня и до ноября. Выращивать флоксы следует через рассаду и высевать ее следует уже сейчас. Поскольку это очень светолюбивое растение, лучше всего размещать горшки с семенами на солнечном подоконнике.

Клеома

Это растение, кроме замечательных цветов, радует чрезвычайно приятным ароматом. Однако высоким цветам нужно пространство, поэтому их лучше высаживать в грунт на расстоянии от 50 см друг от друга. Сейчас время для того, чтобы посеять семена клеомы на рассаду.

Лаванда

Пышные кустики лаванды будут не только роскошно цвести все лето, но и отпугивать ароматами разных насекомых – мух и комаров. При этом для человека ее запах особенно приятен и обладает успокаивающими свойствами. Рассаду, посеянную сейчас можно будет перенести в открытую землю, когда закончатся весенние заморозки.

Петуния

Этот цветок прекрасно смотрится не только в кашпо на балконах и верандах – он пышно разрастается на клумбах и в садах. Растение самое время высевать в горшки для рассады. Для этого семена достаточно насыпать на поверхность и слегка завернуть землей. Когда минуют ночные заморозки, петунию пора будет переносить в открытый грунт. Расстояние между побегами в 30-35 см она быстро покроет зеленой массой и цветами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о комнатных растениях, которые цветут дольше всего.

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