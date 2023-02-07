Какие комнатные растения принесут наибольшую пользу для здоровья: список

Забота о комнатных растениях уже сама по себе полезна для здоровья. Во-первых, это замечательное хобби, снимающее стресс и поднимающее настроение. Во-вторых, живая зелень в помещении очень полезна для душевного покоя. Но это далеко не все преимущества, которые можно получить от вазонов. Отдельные виды могут очищать воздух, понижать либо увеличивать влажность, отпугивать насекомых и даже способствовать сну. Просто нужно знать, какие комнатные растения полезнее всего для здоровья, и выбирать их под свои нужды.

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OBOZREVATEL составил список таких растений. Подумайте, какую выгоду вы хотели бы получить, и присмотритесь к этим вариантам. Возможно, вы найдете именно свой.

Очистка воздуха

Хлорофитум – этот светло-зеленый кустик с полосатыми листьями эффективно устранит в помещении пары формальдегида, толуола, ксилола и других веществ, которые могут выделяться из мебели, текстиля и строительных материалов. К тому же он полностью безопасен для детей и домашних животных.

Асплениум – яркий папоротник называют "зеленой печенью" за способность нейтрализовать целую кучу физических, биологических и химических загрязнителей воздуха. Более того, он способен несколько уменьшить звуковое загрязнение, если вырастить достаточно большой и густой куст.

Драцена – разные виды драцен имеют несколько отличающуюся поглотительную способность, но абсолютно все очищают воздух от неполезных газов. Выбирайте вид по своему вкусу и пространству.

Алоэ вера – его рекомендуют ставить в помещении, где недавно был ремонт. Растение поглотит остатки паров от всех клеев, красок, лаков и т.д.

Английский плющ – это растение будет процветать даже в темных и прохладных помещениях, ведь его родина – Европа. Оно очистит воздух от вредных испарений и даже спор плесени. Но такой вазон лучше держать подальше от детей и животных.

Сансевьерия – чемпион по очищению воздуха от вредных веществ. При этом она способна производить кислород даже ночью. Чтобы помочь ей фильтровать воздух, просто время от времени протирайте ее листья от пыли.

Снижение влажности

Спатифиллум – цветок настолько любит влагу, что впитывает его не только из почвы, но и поглощает из воздуха. Поэтому в чрезмерно влажных помещениях он будет чувствовать себя только лучше.

Эпипремнум – если у растения есть воздушные корешки, значит оно поглощает через них влагу из воздуха. Простому правилу соответствует эта неприхотливая лиана.

Тилландсия – растение относится к бромелиевым, то есть является родственницей тропического ананаса. А значит, влажный воздух является ее стихией. Она питается этой влагой, осушая воздух до приемлемого уровня.

Кактусы – все кактусы привыкли жить в условиях, где воды очень мало, поэтому они запрограммированы впитывать ее всеми возможными способами. В том числе из воздуха.

Орхидея – это растение в природе живет не в почве, а опирается на кору деревьев, поэтому потребляет влагу в значительной степени из воздуха. Так что повышенный уровень водяного пара в комнате цветок только порадует.

Повышение влажности

Пальма арека – эта пальма имеет самый высокий уровень транспирации среди комнатных растений, то есть она отдает в воздух немало влаги, потребляемой через корни. В принципе, этот показатель высок у всех пальм и вы можете выбрать себе вариант по вкусу и габаритам помещения, потому что арека все же довольно большое растение.

Фикус эластика – крупные жесткие листья этого растения щедро испаряют влагу и насыщают ею воздух в помещении. Главное – вовремя протирать растение от пыли. Вообще, это достаточно четкий индикатор: чем больше у растения листья, тем сильнее оно отдает из него жидкость.

Драцена душистая – в процессе жизнедеятельности это растение отдает наружу почти всю потребляемую влагу. И при этом освежает воздух.

Нефролепис – папоротники в природе живут во влажной почве, поэтому хорошо отводят избыток воды, которую могут получить через корни. Нефролепис, едва ли не самый эффективный вид из тех, которые можно выращивать дома.

Шеффлера – это растение быстро разрастается, увеличивает свою лиственную массу и этим усиливает эффект насыщения воздуха влагой.

Отпугивание насекомых

Дионея – это хищное растение расправляется с комарами и мухами очень просто. Оно их ест. За это и получило второе название – Венерина мухоловка. Ухаживать за дионеей не очень просто, но созерцать, как она охотится, чрезвычайно увлекательно.

Ароматическая зелень – розмарин, базилик, мята, шалфей и т.д. не только приятно пахнут и дополняют вкус блюд. Своим ароматом они еще и отпугивают насекомых. Поэтому есть смысл насеять их на лето у себя на кухонном подоконнике.

Кошачья мята – травка, которую покупают котам для улучшения пищеварения, имеет запах, который просто не выносят разные насекомые. От комаров до клещей. Только придется спрятать кустик или два от пушистого любимца, если вы хотите долго наслаждаться эффектом растения.

Бархатцы – запах этих цветов не выносят даже кролики, что уж говорить о насекомых. Цветущим растением можно на лето украсить окно или балкон, оно не пропустит незваных гостей. Для закрытого помещения запах может быть слишком сильным.

Хризантемы – имеют сходные с бархатцами свойства, однако несколько слабее пахнут, поэтому их можно выращивать в помещении. При этом они хорошо очистят воздух.

Улучшение сна

Лаванда – ароматическое масло из цветов этого растения рекомендуют использовать при бессоннице. Но можно и украсить небольшим кустиком спальню. Его запах во время цветения поможет расслабиться и быстрее уснуть.

Валерьяна – едва ли не более сильные успокоительные свойства имеет валериана. Несмотря на то, что мы привыкли выращивать ее в открытом грунте, чтобы получить целебный корень, она прекрасно чувствует себя и в горшке. В период цветения ее лепестки можно добавлять в ванну.

Гардения жасминовидная – тоже хороший вариант для любителей ароматерапии перед сном. Тонкий запах цветов растения помогает быстрее и глубже расслабиться.

Пассифлора – подойдет людям с повышенной тревожностью. Ее аромат помогает бороться с этой проблемой и улучшает сон даже у людей, страдающих хроническим стрессом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно пересаживать комнатные растения.

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