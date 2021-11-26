Какие фото нельзя публиковать в соцсетях, чтобы не стать жертвой грабителей. Советы эксперта по безопасности

Новогодне-рождественская пора – время, когда преступники активизируются, чтобы ограбить квартиры и дома. Такая активность обусловлена тем, что люди целыми семьями отправляются в гости, оставляя дом без присмотра.

Эксперт по безопасности советует дважды подумать перед тем, как выкладывать фотографии елки или иного декора в социальные сети, ведь именно они могут дать максимальное количество информации ворам. Управляющий директор компании по продаже сигнализаций Энтони Нири рассказал изданию Daily Mail, что лучше не постить в Интернет перед праздниками (чтобы посмотреть примеры фото, доскролльте до конца страницы).

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Фотографии елки

Не смотря на то, что хочется похвастаться красиво оформленным деревцем, стоит воздержаться от общего плана новогодней елки. Фотографируя комнату, вы можете неосознанно показать грабителям план дома или квартиры, что в последствии позволит им лучше ориентироваться в пространстве.

Эксперт советует фотографировать дерево вблизи, проверив, не видна ли комната в зеркальных игрушках.

Декорации дома

Энтони убежден, что лучший способ "пригласить" воров к себе домой – сфотографировать помещение снаружи. Желая показать, как красиво украшены фасады и двор, пользователи сети позволяют осмотреть свой дом и подготовиться к проникновению.

Воры определяют, где расположены двери и окна, каким образом их можно взломать и есть ли снаружи камеры наблюдения. Специалисты советуют снимать декор так, чтобы не давать грабителям излишнюю информацию.

Фотографии в гостях

Опытные воришки заранее ищут профили владельцев избранных домов в социальных сетях и активно за ними следят. Это делается для того, чтобы узнать, кто ушел в гости и оставил дом без присмотра.

Эксперты рекомендуют не делиться своими планами на новогоднюю и рождественскую ночь, чтобы не поставить под угрозу собственное имущество. Также не советуют выкладывать фото и видео, на которых вы не дома. Уместнее будет сделать это, вернувшись домой.

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