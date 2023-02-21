Как вывести пятна и отбелить одежду: поможет нетипичное средство

Уход за белыми вещами – дело непростое, ведь малейшее пятно, малейший налет на ткани сразу бросаются в глаза. Но нет такой проблемы, которую не решили бы лайфхакеры из TikTok. Так в соцсети появился необычный совет, как вывести пятна с белых вещей и эффективно отбелить их.

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Предложила несколько способов пользовательница под ником Tanya, называющая себя королевой лайфхаков, пишет издание Express. По ее словам, ухаживать за белой одеждой ей помогает жидкость для мытья посуды (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нанесите ее на белое белье. Удаляет пятна и делает одежду белой", – утверждает блогерка. И демонстрирует, как наливает средство на вещи и сразу загружает их в стиральную машину.

Журналисты издания обратились за комментарием по этому поводу к экспертам по уборке и выведению пятен. Они подтвердили, что этот способ действительно подходит для некоторых видов загрязнения. Но они посоветовали в случае стирки, особенно со специальными средствами – порошковыми или жидкими – добавлять небольшое количество жидкости для посуды. Если ее налить слишком много в стиралку, это приведет к порче вещей. Все из-за компонентов, которые растворяют жир – они могут быть слишком агрессивными для тканей.

Также чрезмерное пенообразование, которое свойственно средствам для посуды, может повредить стиральную машину, говорят эксперты. Поэтому для такого ухода за вещами рекомендуется использовать не больше одной столовой ложки для небольшого количества белья и не более трех столовых ложек для большого количества. Впрочем, жидкость для посуды можно использовать во время ручной стирки.

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