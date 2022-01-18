Как ухаживать за обувью зимой, чтобы она служила дольше. 6 эффективных советов

Зимой обувь нуждается в особом уходе. Все из-за того, что в связи с перепадами температуры, разной погодой и реагентами на дорогах она изнашивается намного скорее, чем в любой другой сезон. Есть шесть лайфхаков, которые позволят сохранить внешний вид сапог идеальным на протяжении длительного времени.

OBOZREVATEL собрал самые эффективные советы для ухода за зимней обувью в зависимости от материала и средств. Эти секреты помогут вам предотвратить преждевременную утилизацию любимых ботинок.

Правильная сушка. При слишком высокой температуре обувь пересыхает и теряет свою форму. Поэтому важно просушивать ее правильно. Температура должна быть комнатной. А еще лучше использовать специальные сушки. Они никогда не повредят сапоги, как это может сделать батарея.

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Защита от реагентов. В зимнюю пору на дорогах могут быть разрушающие обувь элементы. Поэтому ее следует защищать перед выходом на улицу. Сделать это помогут специальные спреи и крема, которые нужно наносить до выхода из дома. Хорошо противостоят соли твердые крема.

Устранение запаха. Если неприятный аромат не устранять вовремя и регулярно, то обувь придется выбросить, так как помочь ей уже будет невозможно. Кроме противогрибковых и дезинфицирующих спреев, следует время от времени менять стельки. Именно на них содержится очаг плохого запаха.

Правильный подбор "обувной косметики". Обувь из разных материалов требует разных принадлежностей для своего ухода. Поэтому в доме должна быть "обувная аптечка" с необходимыми для каждой пары сапог и ботинок щетками. То же самое касается и кремов, которые на сегодняшний день существуют для каждого отдельного материала.

Аксессуары для обуви. Специальные накладки на подошву помогут уберечь обувь от повреждений и реагентов, а значит, за ней будет легче ухаживать.

Своевременный уход. Обувь нужно чистить после каждого выхода на улицу. Лучше это делать сразу, пока при комнатной температуре все загрязнения не засохли. Крем и спрей следует наносить за 30-40 минут до выхода из дома, чтобы он мог пропитаться в изделие.

Также важно иметь сменную обувь. Это позволит не только менять образ, но и сохранить определенную пару сапог подольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский модельер Андре Тан рассказал подписчикам, как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они быстро не испортились.