Как убрать пыль во всем доме, чтобы она не разлеталась: способ вас поразит

При уборке в доме одной из самых сложных задач является удаление пыли с самых высоких полок и поверхностей, а также из уголков под потолком и с самого потолка. Это не только непросто физически. С такой высоты пыль разлетается по всей комнате. Именно поэтому ее уборку советуют начинать сверху. Но опытные энтузиасты чистоты говорят, что количество летящей вниз пыли можно значительно сократить.

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OBOZREVATEL рассказывает об такой способ. Для него вам понадобятся:

щетка или швабра с длинной ручкой;

тряпка из микрофибры;

несколько прищепок;

пульверизатор;

любой кондиционер для белья.

Оберните рабочую часть щетки или швабры микрофиброй и зафиксируйте ее с помощью прищепок. Приготовьте в пульверизаторе кондиционер с водой. На полную емкость воды понадобится всего 0,5 колпачка средства. Тщательно перемешайте все и нанесите немного жидкости на тряпку методом распыления. Тряпка должна быть едва смоченной, а не мокрой.

Готово теперь этим инструментом можно протирать высокие точки и труднодоступные места. При этом тряпку из микрофибры можно при необходимости снять, прополоскать, хорошо отжать и снова использовать для продолжения уборки. Также можно воспользоваться шваброй со съемной микрофибровой насадкой.

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