Как уберечь ребенка от бед: народные способы и приметы

Соль – не только немаловажный продукт, который можно найти на каждой кухне. Это еще и энергетически мощная субстанция, способная защитить от зла и снять действие сглаза.

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С помощью соли, в частности, можно защитить маленького ребенка, который имеет слабую энергетику и не может позаботиться о себе самом. OBOZREVATEL разбирался в том, как это сделать правильно.

Положить соль в подушку

Подушка контактирует с головой и впитывает в себя энергетику человека, пусть даже совсем маленького. Поэтому, чтобы сделать эту энергетику неуязвимой для негатива, можно добавить щепотку соли в наполнитель детской подушечки. В частности, это должно уберечь малыша от плохих снов. Лучше всего зашивать в подушку полотняный пакет с солью – так ее удобно будет время от времени менять. Ведь это необходимо, потому что субстанция накапливает энергию.

Взять ее с собой на прогулку в коляске

Во время прогулки вы не знаете, кто и как посмотрит вашего ребенка. Поэтому защитить его от дурного глаза можно с помощью того же маленького мешочка с солью, который положить в коляску к малышу.

Рассыпать немножко соли на пороге

Дорожка из соли способна стать мощным защитным барьером, который не допустит негативную энергетику в помещение. Именно поэтому наши предки защищали свой дом, рассыпая вещество на пороге. Вы можете аналогичным образом защитить как одну только детскую комнату, так и всю квартиру.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, почему соль нельзя хранить рядом с сахаром.

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