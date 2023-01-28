Как стирать постельное белье, чтобы оно было мягким и пахло, как в отеле: лайфхаки

Одно из самых приятных впечатлений от отпуска или командировки – это постельное белье в отеле. Оно всегда мягкое, приятное на ощупь и отлично пахнет. Поэтому многие из нас задаются вопросом, как сделать постельное белье, как в отеле, у себя дома?

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OBOZREVATEL собрал все основные рекомендации и лайфхаки. Прежде всего, определите, из какой ткани изготовлены комплекты, которыми вы уже пользуетесь. Это могут быть:

бязь;

поплин;

сатин;

жаккард;

лен;

перкаль;

ранфорс.

Из перечисленных вариантов в современных отелях часто предпочитают ранфорс. Он одновременно прочный, гладкий и мягкий. В то время как самым распространенным вариантом для домашней постели является бязь. Она ценится за износостойкость и долговечность. Но вместе с тем после стирки и даже глажки становится несколько жесткой на ощупь.

Ее можно смягчить с помощью фабричных кондиционеров. Но у них есть существенные недостатки – они плохо выполаскиваются и со временем ухудшают качество ткани, а еще из-за них в стиральной машинке может завестись плесень. Вместе с тем, домашние средства могут быть не менее эффективными и не вызывают таких неприятных последствий.

Сода

Обычная пекарская сода смягчает жесткую водопроводную воду и в то же время усиливает действие стирального средства. Перед началом стирки всыпьте в барабан половину стакана соды и включите свой обычный цикл.

Уксус

Эта жидкость работает как безопасный кондиционер и дезодорирует ткани. Но брать нужно белый или дистиллированный уксус, чтобы не оставлять лишних пятен. Уксус следует залить в отсек для кондиционера. Потребуется 125 мл жидкости концентрацией 9%.

Ароматизированный кондиционер

Из соды и уксуса можно сделать домашнее средство для кондиционирования тканей, еще и добавить к нему любимое эфирное масло для аромата. Для этого возьмите стакан соды и смешайте его со стаканом воды, чтобы получить пастообразную субстанцию. В нее необходимо влить 6 стаканов белого уксуса, после чего дать веществам провзаимодействовать и добавить еще 6 стаканов уксуса. В эту жидкость введите 20-25 капель эфирного масла. Но в таком случае очень хорошо все перемешайте, чтобы масло не оставляло пятен. Полученное средство можно хранить в герметичном контейнере и использовать вместе с фабричным кондиционером.

Важное замечание – соду, уксус и их соединения нельзя использовать вместе с отбеливающими средствами – кислородными и хлорными. Это может сильно испортить ткань.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о способах отбелить ткани домашними средствами.

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