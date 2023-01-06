Как отбелить вещи без магазинной химии: три лайфхака

Фабричные средства для отбеливания вещей действуют может и эффективно, но часто безжалостны к тканям. Особенно те, которые содержат хлор. Поэтому многие любители светлых рубашек и полотенец задаются вопросом, чем вернуть вещам белый цвет без вреда?

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OBOZREVATEL собрал три домашних средства, которые будут бороться с желтизной или серым налетом на вещах. При этом их влияние на волокна будет минимальным.

Перекись водорода

Речь идет об аптечной перекиси, которая имеет концентрацию 3%. Только она будет действовать достаточно мягко. Чтобы вернуть белизну посеревшим вещам, разведите одну столовую ложку средства в 2 литрах воды. Сделайте столько раствора, сколько вам нужно, чтобы замочить ваши вещи, оставьте их так на 30 минут, а затем постирайте обычным способом.

Поваренная соль

Подсоленная вода тоже неплохо справляется с вещами, потерявшими свою белизну. Разводить ее нужно в пропорции 3 столовых ложки на литр воды. В таком растворе вещи нужно замочить на час. А затем отправьте их на соответствующую ткани программу стирки в машинку.

Хозяйственное мыло

Старое доброе средство эффективно в частности в отбеливании вещей. Но, чтобы оно подействовало как следует, придется запастись терпением. Намочите вещи и щедро натрите хозяйственным мылом. После этого сложите их в пластиковый пакет, из которого удалите весь воздух, и закройте пакет. Его можно свернуть в рулон, чтобы не дать воздуху проникать внутрь. В зависимости от степени загрязнения, в таком состоянии оставьте вещи сроком от 1 часа до суток. А после того устройте им обычную стирку.

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