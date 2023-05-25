Как стирать кеды в машинке: золотые правила, которые вернут обуви вид новой

Вот уже который сезон белая обувь, прежде всего кеды, не выходит из моды. Но летом ухаживать за ней, чтобы оставалась чистой, не так просто из-за пыли, которая находится буквально повсюду. На помощь приходит стиральная машинка. Но у стирки белых (и не только) кед есть немало нюансов.

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OBOZREVATEL поинтересовался, как правильно стирать кеды в машинке. Эти правила помогут держать обувь в чистоте и продлить срок ее службы.

Для каких кедов не подходит машинная стирка

Прежде чем отправить пару обуви в барабан, убедитесь, что ее можно стирать именно таким образом. Так машинной стирке нельзя подвергать кеды, украшенные мелкими декоративными элементами. Даже пришитые стразы или заклепки могут вылететь во время стирки.

За парой, которая уже расклеивалась, тоже лучше ухаживать вручную. Ведь плохой обувной клей не выдержит вращения в барабане и большого количества воды.

Светоотражатели аналогично не переносят машинную стирку. Поэтому обувь с таким декором в машинку класть нельзя. Но если ваши кеды сделаны из текстиля, не имеют декоративных элементов и достаточно крепки, можно смело очищать их именно подобным образом.

10 шагов правильной стирки кедов в машинке

Подготовьте пару к стирке – смойте основную грязь с подошвы, чтобы она не забила машинку и не попала во время стирки на другие части обуви.

Устойчивые загрязнения на подошве вряд ли можно будет смыть в машинке, поэтому их тоже стоит отчистить заранее. Для этого можно воспользоваться зубной пастой, которой протереть резиновые детали и подошву. Для очищения подойдут также смесь соды с лимонным соком или косметическая мицеллярная вода.

Перед загрузкой кед в стиралку из них нужно вынуть стельку, если это возможно, и обязательно снять шнурки. Они могут сильно повредиться при стирке, поэтому их лучше мыть вручную.

Если кеды имеют электрические элементы, такие как подсветка, их перед стиркой тоже нужно извлечь. Они стирку в машине точно не переживут.

Класть кеды в барабан машинки лучше, перед тем поместив их в мешочек для стирки обуви. Он убережет мелкие детали обуви от повреждений. Особенно, если вы стираете 2-3 пары одновременно.

Стирать вместе можно только кеды одинакового цвета. Текстиль, используемый для изготовления обуви, сильно линяет и цвет может перемешаться.

Лучшее средство для стирки обуви – это жидкое. Он лучше выполощется. Плохо вымытое из обуви средство может оставлять на ней желтые полосы и пятна.

Кеды стирают на невысокой температуре – в пределах 30-35 градусов. Это наиболее безопасные для клея и для текстиля условия.

Если у машинки есть режим стирки спортивной обуви, необходимо воспользоваться им. Если нет, выбирайте деликатную программу.

Отжим во время стирки обуви лучше выключать. Он может деформировать и повредить подошву кед.

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