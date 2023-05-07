Носки будут идеально чистыми: поможет традиционный кухонный продукт

Теплая половина года – сезон пыли, когда белые носки, которые мы надеваем под легкие кроссовки и кеды, быстро делаются серыми. Отстирать этот налет бывает очень непросто.

Видео дня

Однако издание Express рассказало о нескольких лайфхаках, которые помогут легко и быстро вернуть белизну носкам. Все необходимые для этого средства можно найти практически на любой кухне. Речь идет об обычной пищевой соде и белом уксусе.

Конечно, можно воспользоваться и химическим отбеливателем, но агрессивные вещества в его составе – кислород или хлор – могут быстро повредить волокна ткани. Сода же стирает носки гораздо более деликатным способом. К тому же, она эффективно поглощает все неприятные запахи.

Для начала носки следует замочить в содовом растворе. Для этого в таз с теплой водой нужно добавить половину стакана соды и хорошо размешать. В этой жидкости вещь должна простоять несколько часов. В идеале – всю ночь, или если вам удобнее делать такие манипуляции утром, то весь рабочий день. После того, как носки хорошо отмокнут в соде, их нужно хорошо выжать – значительная часть загрязнения уйдет уже на этом этапе.

После этого трикотажное изделие отправляют в стиральную машину и в барабан добавляют еще полстакана соды. Но поскольку это средство может делать ткань жесткой, то в отсек для кондиционера вливают еще две столовых ложки уксуса – он, наоборот, смягчает текстиль. А еще уксус тоже оказывает отбеливающее и дезодорирующее действие.

Стирать с такими дополнительными средствами необходимо на полном цикле при 40 градусах. Если высушить выстиранные таким образом носки на открытом воздухе, у них не будет никаких посторонних запахов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от запаха пота на одежде без использования агрессивной химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.