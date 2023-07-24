Как спасти полностью сухую орхидею: пошаговая инструкция

Орхидея – это прихотливое декоративное растение, требующее особого ухода. Оно привыкло к тропикам и субтропикам, поэтому ему трудно приспособиться к нашему климату.

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Из-за недостаточного увлажнения растение может быстро засохнуть, но его можно спасти, если следовать нескольким советам. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Для начала проверьте состояние корней, они могут сохранять небольшое количество влаги. Но если корни темные, гнилые или ломкие, то, вероятно, они отмерли. Тогда нужно обрезать все мертвые частицы.

Затем удалите все сухие и поврежденные листья, чтобы растение направляло все свои силы на восстановление корней и рост новых листьев. Очистите горшок от грязи, обрежьте сухие концы корней, но осторожно, чтобы не задеть здоровые веточки.

Перенесите растение в новый, чистый горшок и застелите его специальной подкладкой для орхидей (кора или мох). Проверьте, может ли горшок отводить воду, чтобы избежать задержки влаги, так как это может привести к гниению корней.

После того, как вы пересадили орхидею, полейте ее. Лишняя вода вытечет через специальные отверстия. Затем насыпьте в поддон гальки, заполните его водой и поместите туда горшок. Это обеспечит высокую влажность около растения.

Накройте орхидею пленкой или пластиковым пакетом, чтобы сохранить влагу и создать теплицу. Таким образом, вокруг растения будет влажный воздух, и это создаст климат тропиков, что поможет быстрее восстановиться.

Не забывайте регулярно проверять состояние орхидеи и корней. Поддерживайте постоянную влажность, но избегайте высокого уровня воды, чтобы не повредить корни.

Для полного восстановления растения может потребоваться несколько недель или месяцев. Главное поддерживайте оптимальные условия и дайте орхидеи время.

Но если вазон был очень поврежден, то, возможно, он уже не сможет восстановиться.

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