Как соблазнить мужчин по знакам зодиака: главные секреты

Соблазнение – это особая тонкая игра и целое искусство. Заполучить определенного мужчину могут помочь звезды.

Если знать знак зодиака "жертвы", можно попробовать надавить на слабости и заполучить желанного кавалера. На какие именно, рассказала для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Овен

Такой мужчина будет ждать первого шага от женщины и сдерживаться изо всех сил. Ему нравится, когда за ним бегают. Овен также падок на комплименты. Но нужно нахваливать именно его отличительные черты или интересы. Тогда он будет знать, что вы обратили внимание даже на мелочи. И будет ценить такую партнершу больше. А еще он любит откровенность.

Телец

Он не любит обычных женщин, всегда ищет кого-то особенного и уникального. Мужчина-Телец хочет неординарных переживаний и флирта. Его можно отвести туда, где он раньше не бывал, и обязательно сказать, что он первый, кто пойдет туда с вами. Тельца возбуждают красивые слова и эпитеты.

Близнецы

Его возбуждают умные и интеллигентные женщины, яркие эмоции. Чтобы соблазнить такого мужчину, нужно знать его интересы в искусстве, литературе или музыке. Он также оценит, если у партнерши будут схожие с ним интересы. Но в отношении Близнецов торопиться нельзя. Они могут уйти, если попытаться поцеловать их на первом свидании или сделать нечто подобное.

Рак

Он любит романтику и не терпит открытую напористость. Такой мужчина больше будет зачарован тонким ароматом духов, легкими прикосновениями и томным взглядом. Однако такая игра может занять немало времени. Но если удастся завоевать Рака, он больше никогда не посмотрит на другую женщину.

Лев

Для соблазнения Льва понадобится все: энергия, внимание и время. Мужчина этого знака зодиака любит быть в центре внимания и хочет быть главным приоритетом. Ему понравится, если на первом свидании будет поцелуй в губы или если дама попросит о помощи в чем-то.

Дева

Чтобы соблазнить мужчину-Деву нужно вести себя естественно, потому что он видит всех насквозь. Кроме того, Дева любит чистому и опрятность, поэтому при знакомстве обязательно надо приятно выглядеть и хорошо пахнуть. Очень важный нюанс: найти его слабое место и сделайте по этому поводу комплимент. Девы не очень уверены в себе, поэтому важно показать, что вы находите недостатки привлекательными.

Весы

Равновесие и баланс во всем. Вот что заводит Весов. Он хочет, чтобы вы интересовались им, но не слишком сильно. Чтобы соблазнить мужчину этого созвездия, нужно откровенно заявить, чего вы хотите от отношений и какими их видите. Также для него важно общение. Никогда не давайте Весам много вариантов на выбор. Весы очень нерешительные. Достаточно сказать, чего вы хотите, и он согласится.

Скорпион

Очень восприимчив к языку тела. Он будет делать вид, будто это вы соблазняете, но вы влюбитесь в мужчину-Скорпиона по уши еще до того, как заметите это. Однако Скорпионы любят быть загадочными, поэтому придется подыгрывать. Нельзя рассказывать о себе все, иначе ему быстро надоест.

Стрелец

Представители этого созвездий любят легкость и юмор. Шутите больше. Если удалось рассмешить Стрельца – он ваш. Ничего особенного делать не надо, просто развлекайтесь.

Козерог

Они горячие и любят таких же сексуальных женщин. Начинайте каждую встречу со страстного поцелуя, создайте эротическое напряжение.

Водолей

Может показаться, что мужчина-Водолей общительный, но это не так. Поэтому на свидания не водите его в людные места. Он будет больше обращать внимание на интеллект и только потом – на тело. Водолей очень умен и хочет того же от своей партнерши, так что вооружитесь знаниями. Но если он почувствует, что вы слишком навязчивы или скучны, уйдет.

Рыбы

Если вы хотите соблазнить мужчину знака Рыбы, придется потакать и подыгрывать ему во всем. Они хотят, чтобы их партнер чувствовал себя любимым так же сильно, как они хотят чувствовать любимыми себя. Покажите ему, как много он для вас значит.

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