Як спокусити чоловіків за знаками зодіаку: головні секрети

Спокушання – це особлива тонка гра і ціле мистецтво. Отримати певного чоловіка можуть допомогти зірки.

Якщо знати знак зодіаку "жертви", можна спробувати натиснути на слабкості й дістати бажаного кавалера. На які саме, розповіла для сайту Her Way астрологиня Лорена Томас.

Овен

Такий чоловік буде чекати першого кроку від жінки і стримуватися щосили. Йому подобається, коли за ним бігають. Овен також ласий на компліменти. Але потрібно нахвалювати саме його відмінні риси або інтереси. Тоді він буде знати, що ви звернули увагу навіть на дрібниці. І буде цінувати таку партнерку більше. А ще він любить відвертість.

Телець

Він не любить звичайних жінок, завжди шукає когось особливого й унікального. Чоловік-Телець хоче неординарних переживань і флірту. Його можна відвести туди, де він раніше не бував, і обов'язково сказати, що він перший, хто піде туди з вами. Тельця збуджують красиві слова і епітети.

Близнюки

Його збуджують розумні й інтелігентні жінки, яскраві емоції. Щоб спокусити такого чоловіка, потрібно знати його інтереси в мистецтві, літературі або музиці. Він також оцінить, якщо у партнерки будуть схожі з ним інтереси. Але щодо Близнюків поспішати не можна. Вони можуть піти, якщо спробувати поцілувати їх на першому побаченні або зробити щось подібне.

Рак

Він любить романтику і не терпить відкриту напористість. Такий чоловік більше буде зачарований тонким ароматом парфумів, легкими дотиками і млосним поглядом. Однак така гра може зайняти чимало часу. Але якщо вдасться завоювати Рака, він більше ніколи не подивиться на іншу жінку.

Лев

Для спокушання Лева знадобиться все: енергія, увага і час. Чоловік цього знаку зодіаку любить бути в центрі уваги і хоче бути головним пріоритетом. Йому сподобається, якщо на першому побаченні буде поцілунок у губи або якщо дама попросить про допомогу в чомусь.

Діва

Щоб спокусити чоловіка-Діву, потрібно поводитися природно, тому що він бачить всіх наскрізь. Крім того, Діва любить чистоту й охайність, під час знайомства обов'язково треба приємно виглядати і добре пахнути. Дуже важливий нюанс: знайдіть його слабке місце і зробіть з цього приводу комплімент. Діви не надто впевнені в собі, тому важливо показати, що ви вважаєте недоліки привабливими.

Терези

Рівновага і баланс у всьому. Ось що заводить Терези. Він хоче, щоб ви цікавилися ним, але не дуже сильно. Щоб спокусити чоловіка цього сузір'я, потрібно відверто заявити, чого ви хочете від стосунків і якими їх бачите. Також для нього важливе спілкування. Ніколи не давайте Терезам багато варіантів на вибір. Терези дуже нерішучі. Досить сказати, чого ви хочете, і він погодиться.

Скорпіон

Дуже сприйнятливий до мови тіла. Він буде робити вигляд, ніби це ви спокушаєте, але ви закохаєтесь у чоловіка-Скорпіона по вуха ще до того, як помітите це. Однак Скорпіони люблять бути загадковими, тому доведеться підігравати. Не можна розповідати про себе все, інакше йому швидко набридне.

Стрілець

Представники цього сузір'я люблять легкість і гумор. Жартуйте більше. Якщо вдалося розсмішити Стрільця – він ваш. Нічого особливого робити не треба, просто розважайтеся.

Козеріг

Вони гарячі та люблять сексуальних жінок. Починайте кожну зустріч із пристрасного поцілунку, створіть еротичну напругу.

Водолій

Може здатися, що чоловік-Водолій товариський, але це не так. Тому на побачення не водіть його в людні місця. Він буде більше звертати увагу на інтелект і тільки потім – на тіло. Водолій дуже розумний і хоче того ж від своєї партнерки, тож озбройтеся знаннями. Але якщо він відчує, що ви занадто нав'язливі або нудні, піде.

Риби

Якщо ви хочете спокусити чоловіка знака Риби, доведеться потурати і підігравати йому в усьому. Вони хочуть, щоб їхній партнер почувався коханим так само сильно, як вони хочуть відчувати коханими себе. Покажіть йому, як багато він для вас значить.

Як повідомляв OBOZREVATEL: