Как сложить полотенца красиво и компактно: метод бывшего продавца стал вирусным

Бывшая продавец Софи, которая ведет блог в Instagram под ником The Folding Lady, и много знает о складывании и упаковке различных вещей, показала, как легко и быстро, а главное аккуратно сложить полотенца. На это уходит всего 10 секунд.

На своей странице в соцсети эксперт выложила ролик (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы), в котором рассказала, что применяет данный метод не только к полотенцам, а и ко всем вещам.

Экс-продавец кладет полотенце узким концом к себе, прежде чем свернуть его от себя. Затем поворачивает обе стороны полотенца вдоль внутрь и крутит его так, чтобы другой конец был обращен к ней.

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После этого девушка складывает полотенце три раза, перевернув его, находит лоскут ткани сбоку от изделия, и выворачивает его наизнанку, а потом заворачивает на другую сторону, скрепляя все.

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