Как сделать так, чтобы фиалка цвела весь год: простая инструкция

Сенполия или узамбарская фиалка – это комнатное растение, не имеющее четкого сезона цветения. Она способна время от времени радовать своего владельца цветами круглый год. Все, что ей для этого нужно, это правильный уход. Но как ухаживать за фиалкой, чтобы она регулярно цвела?

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OBOZREVATEL собрал основные правила. Если вы будете придерживаться их, ваша сенполия может цвести от 2-3 раз в год до 5 и даже больше. Многое зависит также от сорта.

Перед тем, как вы заведете сенполию, обратите внимание, что это растение очень чувствительное и хрупкое. Она нуждается в регулярном уходе. Закинуть ее не получится, растение погибнет. Также она плохо отреагирует на чрезмерные старания своего владельца. Итак, если вы не имеете много опыта в домашнем цветоводстве, наберитесь терпения, будьте внимательны и следуйте этой инструкции.

Почва

Не старайтесь выбрать что-то очень специальное, сенполиям хорошо подходит универсальная почвосмесь для цветущих растений – на ней и остановитесь. Внимательно следите, чтобы земля не уплотнялась в горшке и оставалась рыхлой и хорошо проницаемой для воды и воздуха.

Горшок

Сенполии не любят лишнего пространства и большой глубины горшка – в таком случае растение пустит все свои силы на формирование корневой системы и не будет цвести. Чтобы выбрать горшок, просто посмотрите на диаметр розетки листьев. Выбирайте емкость в 2-3 раза уже. И обязательно с отверстием в дне и поддоном, немного шире самого горшка.

Дренаж

Излишняя вода способна убить фиалку, поэтому перелив растения допускать нельзя ни в коем случае. В этом вам поможет дренаж. Это могут быть керамзит, вермикулит, мелкая галька или щебень. Насыпьте его на дно горшка слоем примерно 1 см толщиной.

Полив

Зачем нужен широкий поддон горшка для фиалки? Именно для полива. Из-за того, что это растение плохо переносит излишнюю влагу, подливать его сверху нельзя. Капли могут попасть в центр розетки и она начнет загнивать. Лучше налейте немного мягкой отстоявшейся воды в поддон и убедитесь, что она вся впиталась, проверив верхний слой грунта пальцем. Он должен быть едва увлажненным. Пересушку фиалки допускать тоже нельзя. Опрыскивать растение также не стоит. Особенно в период цветения.

Освещение

Сенполии любят яркое освещение, но плохо переносят прямые солнечные лучи. Поэтому ставить их нужно в светлых комнатах, но на определенном расстоянии от окна. Нежные листья растения легко получают солнечные ожоги. Поэтому позаботьтесь о полутени.

Температурный режим

Перерывы в цветении фиалка делает в самые жаркие и морозные дни года. То есть растение любит умеренное тепло. Температура в 20-22 градуса будет для него идеальной. Также позаботьтесь, чтобы она не стояла на сквозняке.

Удобрения

Сенполиям подходят удобрения для цветущих растений. Но при подпитке важно не переусердствовать – это может только повредить, поэтому не следует проводить процедуру чаще раза в 10 дней. Ориентируйтесь на инструкцию к удобрению, но постарайтесь вносить его меньше, чем указано на упаковке. Лучше так, чем избыток подкормки – это может фиалку убить.

Омоложение

Сенполии выглядят лучше всего в первые 3-4 года, затем им нужно омоложение. В идеале кустик должен иметь три яруса листьев – от больших старых у основания, до мелких молодых внутри. Лишние листья надо удалять. Так фиалка, в частности, не будет тратить на них силы. Обязательно снимайте пожелтевшие и засохшие листки. Не позволяйте им загнивать прямо в горшке – это очень опасно для чувствительного цветка. Если вы увидели, что от регулярного снимания листьев, у фиалки обнажился ее ствол – самое время пересадить растение.

Пересадка

Пересаживают узамбарские фиалки методом перевалки – достают из горшка вместе с грунтом, немного отряхивают корни и возвращают в горшок, досыпав свежей земли. Если вы заметили, что ваше растение выпускает более мелкие и бледные листья, ему пора переезжать в более просторную емкость. Но она должна быть не более чем на 2 см шире диаметра предыдущего горшка и при этом не глубже. Лучшее время для пересадки сенполий – начало весны. В период цветения растение пересаживать нельзя.

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