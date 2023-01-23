Как сделать, чтобы пол блестел, как зеркало: эффективный лайфхак

Никакую уборку нельзя считать полностью завершенной, если пол не отмыт до блеска. Пятна и налет на покрытии могут испортить впечатление даже от шикарного интерьера, где все стоит на своих местах. Но как отмыть пол до блеска так, чтобы он выглядел полированным?

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OBOZREVATEL узнал о средстве, которое поможет эффективно избавиться от загрязнений, будет отталкивать пыль и придаст плитке, ламинату или паркету красивый блеск. Для его изготовления вам понадобятся:

ведро с теплой водой;

средство для мытья посуды;

аптечный глицерин;

эфирное масло;

сухая тряпка из микрофибры.

В ведре с водой нужно развести несколько капель жидкости для посуды и бутылочку глицерина и как следует все перемешать. При желании можно ароматизировать воду несколькими каплями любимого эфирного масла. Этой водой нужно помыть пол обычным способом.

Еще до того, как пол высохнет, необходимо взять тряпку из микрофибры и тщательно вытереть ею досуха всю поверхность. Это отполирует покрытие и придаст ему блеск.

Эксперты по уборке отдельно рекомендуют обратить свое внимание на эфирные масла чайного дерева, кедра, лимона, эвкалипта или лаванды для приготовления воды для мытья полов. Помимо приятного аромата они обладают также легким обеззараживающим эффектом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как сделать так, чтобы в вашем доме приятно пахло целую неделю.

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