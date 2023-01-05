Как прочистить забитый унитаз за минуту: доступный лайфак

Если вы хоть раз в жизни сталкивались с засорением унитаза туалетной бумагой, вы знаете, как неприятна эта проблема. Однако в TikTok нашелся очень оригинальный лайфхак, как быстро прочистить унитаз без специальных средств.

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Как пишет издание The Sun, пользовательница соцсети, продемонстрировавшая этот способ, пояснила, что наиболее полезным он будет жителям старых домов со слабой канализацией. Именно у них подобные засоры встречаются чаще всего.

Для того, чтобы справиться с проблемой, вам понадобится только ваше обычное средство для мытья посуды. Щедро налейте его на заднюю стенку унитаза там, где его чаша переходит в смыв. Оставьте жидкость работать на 30-60 секунд, после чего нажмите кнопку смыва. Средство должно размягчить бумагу и она легко удалится обычным способом без дополнительных усилий.

В комментариях подписчики поделились еще одним эффективным лайфхаком, который поможет при этом типе засоров. Он даже проще трюка с жидкостью для посуды. Для этого на засор нужно вылить приличное количество горячей воды.

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