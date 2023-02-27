Как правильно стирать одеяло в машинке, чтобы не испортить его: советы хозяйкам

Гигиеничность и чистота постельных принадлежностей – вопрос очень важный. Ведь в постели мы в среднем проводим по 8 часов в сутки. В повседневном режиме вопрос решается заменой белья. Но в периодической стирке нуждаются также и подушки с одеялом. Что сложнее, ведь кроме ткани нужно правильно очистить еще наполнитель. Впрочем, здесь вам вполне может помочь бытовая стиральная машина. Итак, если вы задались вопросом, как постирать одеяло в стиральной машинке, именно знание материала наполнителя и поможет вам правильно выбрать программу и другие нюансы.

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OBOZREVATEL собрал все основные советы по стирке наиболее распространенных типов одеял. Начните с того, что прочтите ярлычок на изделии. Если указано, что его можно стирать только вручную или с помощью химчистки, от идеи постирать одеяло в машинке придется отказаться. Например, ватные изделия нуждаются только в профессиональной чистке. Если же такой способ разрешен, дальнейшие шаги будут зависеть от типа наполнителя.

Шерстяные одеяла и пледы

Этот натуральный теплый материал часто разрешается стирать на специальном режиме "шелк/шерсть", который есть у большинства современных машин. Если это ваш случай, выбирайте для очищения только прохладную воду – максимум 30 градусов. Горячая стирка сильно деформирует изделие – оно "сядет". Средство для стирки выбирайте жидкое. Его микрочастицы не осядут в материале и не сделают его более жестким. Отжимать шерстяное одеяло в машине нельзя. Достаньте ее и разложите горизонтально на решетке, чтобы оно стекло в таком положении. Только после этого вешайте досыхать на воздухе.

Пуховое одеяло

Наполнение из пуха стирать непросто, ведь наполнитель, намокнув, после высыхания может сбиваться в комки, и одеяло потеряет свои свойства. Но все же машинная стирка пухового одеяла возможна. Температуру воды для этого нужно выбирать низкую – до 30 градусов. И жидкое стиральное средство. Режим выставляйте для деликатных тканей. А для уверенности в барабан можно положить специальные шарики для стирки, которые будут разбивать наполнитель в процессе очистки. Сушить пуховое одеяло нужно так же, как и шерстяное – разложив горизонтально. Но при этом иногда ее придется переворачивать и встряхивать, чтобы равномерно распределить пух и избежать запаха затхлости.

Одеяло из синтепона

По своим свойствам такие одеяла близки к пуховым, но уход за ними гораздо проще. Температуру можно выбрать несколько выше – до 40 градусов, но средство для стирки все же должно быть жидким. Одеяло нужно будет разложить в барабане так, чтобы оно распределилось равномерно. Отжим должен быть деликатным – не более 800 оборотов, но лучше меньше. Синтепоновое одеяло можно сушить обычным способом – на веревке, но периодически встряхивайте и взбивайте его, чтобы наполнитель хорошо распределился и просох.

Бамбуковое одеяло

Это тоже неприхотливый материал наполнителя, который хорошо переносит машинную стирку. Единственное существенное условие – температура воды не должна превышать 30 градусов, а отжим может быть даже интенсивный. Бамбук сушат как шерсть и пух – на горизонтальной поверхности. Хотя пригоден он и для сушки в сушилке.

Одеяло из холлофайбера

Современный и высокотехнологичный материал наполнителя достаточно хорошо переносит машинную стирку в прохладной, до 30 градусов, воде и с жидким моющим средством. Но отжим при этом должен быть деликатным и с невысокими оборотами – до 800. Сушить одеяло из холлофайбера можно обычным методом – на веревке.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно стирать ортопедические подушки.

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