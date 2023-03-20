Как постирать одеяло, которое не влезает в машинку: французский способ

В преддверии большой весенней стирки, когда зимние вещи нужно будет подготовить к хранению в теплый сезон, многих беспокоит вопрос, как постирать одеяла и объемные пледы? Зачастую они просто не помещают в стиральную машину. Конечно, можно попытаться засунуть их туда силой, но в таком случае они не отстираются как следует из-за слишком плотного расположения.

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OBOZREVATEL рассказывает о способе, которым пользуются хозяйки во Франции. Он помогает очистить вещь от накопившейся за зиму пыли без машинки.

Чтобы воспользоваться этим способом, необходимо набрать в ванну теплой воды соответствующей температуры и растворить в ней небольшое количество стирального средства – в порошке или жидкого. В этот раствор нужно положить одеяло на четыре часа.

После того как вещь отмокнет, ее необходимо "выбить". Для этого по ней нужно как следует потоптаться, пока она лежит в мыльной воде. Делать это можно босиком или в чистых резиновых сапогах. Одеяло при этом нужно периодически переворачивать.

Далее воду сливают и полощут одеяло уже в чистой воде аналогичным способом. Обычно хватает 3-4 смен воды. После этого одеялу нужно дать стечь, например разложив его на решетке над ванной или на нескольких табуретах. Когда с него перестанет капать, его можно будет высушить обычным способом.

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