Как понять, что за вашим инстаграмом следит фейк. 6 главных признаков

Пользователи социальной сети Instagram часто создают фейковые аккаунты, чтобы проверить вторую половинку, тайно следить за кем-то или просто общаться с людьми не от своего имени. Обычно такие профили трудно вычислить, если не знать 6 главных признаков.

Редакторы сайта Medialeaks собрали самые типичные ошибки при создании ложной страницы, благодаря которым можно понять, кто сидит по ту сторону экрана. Они также поделились лайфхаком, как заблокировать фейк и все привязанные к нему странички (чтобы поглядеть фото, доскролльте до конца странички).

Много фотографий без лица

По словам опытных пользователей, в новый профиле часто выкладывают абстрактные фотографии, где не видно лица. Это может быть селфи в зеркале, размытое фото или поза, отвернутая от объектива.

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Мало подписчиков

Обычно люди, создающие фейковый аккаунт, не беспокоятся о количестве своих подписчиков и подписок, ведь у них нет времени на то, чтобы "накручивать" их. Если среди подписанных на страницу профилей можно увидеть только магазины и сомнительных пользователей, то, скорее всего, аккаунт неактивен.

Образ без ярких деталей

У каждой девушки или парня есть "изюминка", по которой их можно узнать. Это могут быть яркие волосы, необычная прическа, одинаковый стиль фото или фильтр, родинка на видном месте и т.д. Если на фотографиях в блоге не прослеживается индивидуальность, скорее всего, они специально подбирались.

Подписка на знакомый профиль

Невнимательные пользователи, создавая фейк, подписывают его на свою настоящую страницу или страницу своих друзей. Если в диалоге человек не может объяснить, откуда знает этих людей, – перед экраном сидит кто-то из них.

Отказ рассказать о месте жительства

Хитрые создатели ложных аккаунтов, планирующие пообщаться или проверить кого-то, не указывают город, в котором проживают, чтобы не нарваться на случайную встречу. Обычно так поступают ревнивые люди, которые хотят узнать, общается ли их вторая половинка с кем-то на стороне.

Совпадение фото

Самым действенным способом проверить оригинальность фотографий является поисковик в Интернете. Есть множество сайтов, которые могут проверить совпадения кадра во всех открытых источниках.

Чтобы уберечься от подобных фейков, блогеры советуют один раз и навсегда заблокировать создающего их пользователя. Для этого не нужно знать его настоящий профиль, ведь Instagram автоматически высчитывает все привязанные к почте и номеру аккаунты и ограничивает для них доступ.

Для этого нужно перейти в профиль, который хочется заблокировать, и нажать на три точки в правом верхнем углу экрана. Внизу появится меню, в котором следует выбрать "Заблокировать" и нажать кнопку "*ник* и новые аккаунты этого пользователя".

Как сообщал OBOZREVATEL, американская блогерша и визажистка рассказала, как создают фейковые фото в Instagram. Девушка показала способ сделать идеальное селфи за несколько минут.