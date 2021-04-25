Блогер раскрыла секрет идеальных фото в соцсетях. Видео

Известный американский визажист и блогер Худа Каттан на своем примере показала, как за несколько минут получить идеальное фото для соцсетей.

На своем профиле в ТікТок Каттан опубликовала видео, где делает фигуру на своих фото стройнее с помощью графического редактора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На размещенных кадрах блогер продемонстрировала свои оригинальные снимки, а затем те же фото после коррекции в фотошопе.

На одном из коллажей она сузила свою талию, а на втором – увеличила бедра. Кроме этого, Каттан убрала несовершенства кожи с помощью специального редактора. На последнем селфи визажист сделала лицо стройнее, увеличив при этом губы и глаза.

Как отметила Каттан, таким образом она хотела показать подписчикам, что не следует доверять фотографиям, которые публикуются в социальных сетях.

Видео набрало 4,4 миллиона просмотров.

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