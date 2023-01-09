Как помыть стиральную машинку дома: одежда снова будет идеально чистой

Задача стиральной машины – делать чистой нашу одежду. Но при этом мы порой забываем, что сама она в процессе работы тоже загрязняется. Поэтому вопрос, как почистить стиральную машину, остается актуальным всегда. Особенно для тех, кто не хочет использовать для этого агрессивную химию фабричного производства и привык полагаться на натуральные средства.

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Издание Pro Housekeepers собрало подробную инструкцию по уходу за стиральными машинами разного типа. А также перечислило типичные проблемы, которые могут возникать с этим прибором.

Что не так с моей стиральной машиной?

Устройство, которое ухаживает за нашей одеждой является внутри темной, теплой и влажной средой, то есть раем для размножения бактерий и плесени. Вот почему важно производить регулярную чистку стиралки. Также проблемой может стать жесткая вода, оседающая накипью на нагревательных элементах – точно так же и по той же причине, как в чайнике. Ну и, наконец, во время стирки из одежды в любом случае вымывается какая-то часть ворса и твердых загрязнений, которые оседают внутри прибора. С ними нужно бороться тоже.

Вот список наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть со стиральной машиной, причин возникновения этих проблем и методов их решения:

Затхлый запах: его вызывают плесень и грибки, которые развиваются внутри стиралки – это означает, что в чистке нуждаетсяс барабан и его резиновый уплотнитель.

Запах протухших яиц (сероводорода): а это уже результат работы бактерий – весь механизм нуждается в обработке дезинфектором.

Медленный слив воды: в трубах накопились отложения мыльной пены – ее можно удалить с помощью "пустого" цикла стирки с обезжиривающим средством и горячей водой.

Неприятный запах от выстиранной одежды: это снова следствие развития плесени и грибков – а значит, машина нуждается в очистке при высокой температуре.

Как сделать антибактериальное средство для стиральной машины дома?

Чтобы не покупать достаточно дорогие и не всегда экологичные средства для чистки стиральной машины, можно воспользоваться пищевой содой, уксусом и лимонным соком – они обладают антибактериальным действием и хорошо справятся с задачей очистки прибора.

Сода и белый уксус

Эти вещества, вступая в реакцию, дают мощное пенное средство, смывающее грязь и при этом дезинфицирующее. Впрочем, для стиральной машины лучше брать белый или дистиллированный уксус. Он точно не оставит пятен и характерного запаха.

Чтобы средство сработало, важно не смешивать уксус и соду до начала стирки. Так они подействуют эффективнее. Как это можно сделать?

Способ 1

Добавьте 2 стакана уксуса в отдел лотка, предназначенный для моющего средства, и полстакана пищевой соды в отдел для кондиционера.

Способ 2

Налейте 2 стакана уксуса прямо в барабан машины. Смешайте достаточное количество воды с половиной стакана пищевой соды, чтобы получилась рыхлая паста и поместите ее в отдел для моющего средства.

Способ 3

Полстакана пищевой соды насыпьте в барабан, запустите стирку, после чего влейте 2 стакана уксуса в лоток для моющих средств.

Для любого из этих способов необходимо выбрать длинный цикл стирки с горячей водой. Машина при этом должна быть пустая. Как только она наберет нужное количество воды и сода с уксусом смешаются, стирку нужно будет приостановить и оставить средство действовать на 30 минут. Так раствор проникнет ко всем деталям и успеет подействовать на них. После этого просто восстановите цикл стирки, чтобы как следует промыть механизм.

Если у вас машина с вертикальной загрузкой

Как правило в моделях с вертикальной загрузкой белья нет лотков для моющих средств. А значит, уксус и соду придется добавлять в барабан. Также придется взять вдвое больше соды и уксуса (1 стакан и 4 стакана соответственно), чтобы средство эффективно сработало. Здесь также можно действовать несколькими разными способами.

Способ 1

Добавьте в барабан 4 стакана уксуса и 1 стакан пищевой соды и запустите длинный горячий цикл. Если это возможно, остановите цикл на полчаса после заполнения барабана водой.

Способ 2

Наполните барабан горячей водой и добавьте 4 стакана уксуса. Дайте постоять 30 минут, затем добавьте 1 стакан пищевой соды и сразу запустите длинный горячий цикл.

Способ 3

Засыпьте 1 стакан пищевой соды в стиральную машину и запустите длинный горячий цикл. Подождите 10 минут, пока сода растворится в воде, остановите цикл и долейте 4 стакана уксуса. Оставьте средство действовать на полчаса и восстановите цикл.

Если вы не хотите использовать для чистки уксус

Не всем нравится даже следовой запах уксуса. В этом случае его успешно может заменить лимонный сок. Просто заместите уксус таким же количеством свежевыжатого лимонного сока, который предварительно нужно процедить, чтобы в машину не попали косточки и частички мякоти.

Также лимонный сок можно заменить раствором лимонной кислоты или же аптечной перекисью водорода.

Чем помыть дверцу, уплотнитель и наружные детали.

Даже самый продолжительный цикл стирки не отчистит вам дверцу стиральной машины снаружи. Также, таким образом, не удастся отмыть резиновый уплотнитель барабана и лоток для моющих средств. Их придется очищать по отдельности.

Для этого можно приготовить средство по одному из следующих рецептов.

Перекись водорода и лимонный сок

Возьмите 2 стакана воды, половину стакана перекиси водорода и четверть стакана свежевыжатого лимонного сока и тщательно смешайте.

Уксус и лимонный сок

К 2 стаканам воды добавьте пол стакана белого уксуса и четверть стакана лимонного сока. Эти составляющие тоже нужно хорошо перемешать.

Такой раствор можно наносить на тряпку, чтобы очистить резинки и дверцу, а еще в нем можно замочить на 30-40 минут лоток для моющих средств, после чего почистить его щеткой и хорошо промыть под струей воды. Уксус, кроме прочего, поможет смыть с дверцы пятна известкового налета.

Как чистить другие детали стиральной машины

Резиновый уплотнитель не всегда легко отчистить, а между тем именно он является главным местом, где развивается плесень. Дотянуться до труднодоступных мест поможет мягкая зубная щетка. Только не двигайте ею слишком интенсивно, чтобы не повредить резину.

Также в любой модели стиральной машины стоит фильтр, улавливающий твердые частички – ворс, мусор, остатки твердых загрязнений и т.д. Его нужно регулярно чистить, чтобы в нем не развивались бактерии и грибки. Как правило, он находится в нижней части машины и иногда доступ к нему может быть прикрыт защитной панелью. Узнать его расположение можно из инструкции. Перед тем, как чистить этот фильтр, подстелите под машину тряпку или старое полотенце – в нем всегда есть остатки воды, которые нужно будет собрать. Затем выкрутите его и промойте.

Важно – все съемные детали стиральной машины, прежде чем поместить их обратно после чистки, нужно просушить. Иначе они так и останутся источником развития плесени. И не забывайте после каждого использования оставлять дверцу стиралки открытой, чтобы она просохла внутри.

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