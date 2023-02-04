Как почистить ковер с высоким ворсом: советы хозяйкам

Пушистый ковер с высоким ворсом смотрится необычайно эффектно. Он также приятен на ощупь и значительно более теплый, чем вариант потоньше. Сплошные преимущества. Кроме одного нюанса – чистки. На первый взгляд может показаться, что пылесосом удалить грязь не удастся. Однако существует несколько лайфхаков, как почистить ковер с высоким ворсом.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал советы опытных хозяек, как справиться с таким предметом. Конечно, это будет не так просто, как с обычным ковром, но подобное украшение интерьера вполне стоит своих усилий.

Дедовский метод

Пыль из ворсистого ковра можно банально выбить. А маленький коврик – вытряхнуть. Главное следите за тем, чтобы инструмент, которым вы решили воспользоваться, не тянул за ворс. Это может повредить ковер. Также не производите такую чистку под прямыми солнечными лучами. Длительное пребывание на солнце может обесцвечивать вещь.

Тонкости чистки пылесосом

Несмотря на то, что такой метод ухода кажется не просто сложным – невозможным, почистить ковер с длинным ворсом при помощи пылесоса вполне реально. Прежде всего переверните ковер изнаночной стороной вверх и пройдитесь пылесосом по нему именно в таком положении. Это позволит удалить мелкую пыль, которую можно вытянуть через ткань. К тому же в таком положении из ковра высыпется часть грязи, которую потом можно будет собрать прямо с пола. Если вы планируете почистить непосредственно ворс, то снизьте мощность всасывания и уберите сбиватель, чтобы не повредить и не вырвать ворсины.

Также можно обработать вещь шампунем для чистки ковров. Но лучше будет наносить его вручную, чтобы не переувлажнить ворс пеной. Когда средство вытолкнет загрязнение наружу, ковер можно вытряхнуть или выбить и пропылесосить, как описано выше.

Поможет пароочиститель

Устройство для чистки паром может быть очень эффективным, если речь идет об уборке ворсистого ковра. Пропылесосьте или выбейте вещь, добавьте в пароочиститель чистую воду или соответствующее средство и тщательно обработайте всю поверхность. Все, что вам останется, это дождаться, пока ковер высохнет естественным образом, прежде чем снова стелить его на пол.

Что делать с пятнами?

Длинный ворс впитывает больше загрязнений, чем короткий, поэтому чистить его от пятен будет сложнее. Особенно если дать загрязнителю глубоко проникнуть. Потому важно реагировать максимально оперативно. Так что всегда держите дома чистящий раствор для ковров, которым вы сможете воспользоваться без задержек. Желательно заранее проверить его на предмет безопасности для ткани, нанеся немного средства в незаметном месте. Сразу нанесите раствор на пятно. Распылить или нанести губкой придется немало средства, чтобы оно подействовало по всей длине ворса. Далее дайте ему подействовать так, как предусматривает инструкция и даже немного дольше, а затем промокните влажной тряпкой и впитайте остатки влаги, приложив к обработанному месту бумажное полотенце. Большое пятно нужно удалять от наружных краев к центру. В любом случае не трите загрязненный ворс, лучше повторите процедуру несколько раз.

Химчистка вас спасет

Если вы опасаетесь испортить красивую вещь, тогда доверьте уход за ней профессионалам. Время от времени сдавайте ковер в химчистку или вызывайте специалистов по чистке домой. Они определят тип ворса и плетения ковра и почистят его наиболее подходящими средствами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими средствами можно почистить ковер от пятен в домашних условиях.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.