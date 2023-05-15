Как почистить конфорки газовой плиты: домашние средства

Газовая плита – самый сложный в чистке тип этого кухонного прибора. Любые брызги или пригоревшая пища моментально оседают на поверхности, добраться до которой не так просто. Особенно страдают конфорки, к которым грязь пристает прямо во время работы из-за их температуры. Потому важно знать, как почистить конфорки.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, как это можно сделать с помощью домашних средств. Они отчистят пригоревший жир без агрессивной химии и будут стоить достаточно недорого.

Как правильно чистить конфорки

В первую очередь, важно дождаться, пока они остынут – это главное правило техники безопасности. После этого все съемные детали следует снять. Их нельзя чистить прямо на плите. Так вода может попасть внутрь прибора и нарушить его работу.

Домашние средства для чистки конфорок

Уксус

Для удаления пригоревших загрязнений с конфорок необходимо замочить их в горячем растворе уксуса с водой. Уксуса должно быть 3 части, а воды – 1 часть. Съемные детали необходимо погрузить в эту жидкость и дождаться, пока она остынет. Всю грязь, которая останется после такого замачивания, можно будет легко снять щеткой или металлическим скребком. После этого детали следует просушить или вытереть насухо и только после этого устанавливать обратно.

Сода

Чтобы очистить детали конфорок содой, необходимо изготовить из этого средства пасту. Несколько столовых ложек порошка смешивают с небольшим количеством воды до нужной густоты. Этой пастой натирают все предметы и оставляют на 15 минут. После этого средство следует стереть губкой и щеткой. Финальный этап – сушка.

Также в соде можно конфорки замачивать. В литре воды горячей воды растворите две столовые ложки соды и окуните в эту жидкость загрязненные детали. Когда вода охладится, их нужно будет достать, почистить щеткой, промыть под струей воды и просушить.

Сода с уксусом

Лучше всего сода и уксус срабатывают в тандеме – так они способны справиться даже с сильным загрязнением. Влажную конфорку посыпают содой и сбрызгивают сверху уксусом. После этого на поверхности начинает образовываться активная пена. Необходимо дать ей время "перешипеть" и минут через 15 протереть конфорку щеткой. После этого предметы промывают и просушивают.

Нашатырный спирт

Этим средством лучше всего чистить чугунные конфорки, которые плохо переносят абразивные и химические средства. Для чистки съемные детали помещают в посудину, заливают водой и добавляют в нее 3 столовых ложки нашатырного спирта. После этого посудину плотно накрывают крышкой и относят на ночь в хорошо проветриваемое помещение, а еще лучше выставляют на улицу, чтобы не подвергать себя действию паров аммиака. Утром конфорки промывают под проточной водой, протирая губкой и как следует высушивают.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли чистить ванную средствами для унитаза.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.