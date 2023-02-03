Как отмыть вытяжку от жира и копоти: народные методы

Вытяжка на кухне принимает на себя всю грязь, жир и брызги, чтобы с уборкой было как можно меньше мороки. Поэтому она не только нуждается, но и заслуживает тщательного ухода за собой. Это может быть непросто, ведь все, что должно было распространиться вокруг плиты, оседает на небольшой площади и со временем присыхает. На самом деле на вопрос, как отмыть вытяжку от жира и копоти легко, есть несколько ответов.

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OBOZREVATEL рассказывает о главных лайфхаках. Пожалуй, проще всего справиться с вытяжкой будет тем, кто поддерживает ее чистоту на регулярной основе. Если же ваш прибор нуждается в тщательной чистке, запаситесь хозяйственными перчатками, щетками, губками и попробуйте приготовить домашнее чистящее средство.

Что делать с копотью

Копоть – вероятно самая простая задача при чистке вытяжки. Она достаточно легко удаляется с помощью раствора хозяйственного мыла или средства для мытья посуды. Также ее можно оттереть содой.

Как чистить внешние детали

Пятна жира на внешних деталях вытяжки лучше растворять с помощью кислотных средств. Это может быть уксус, раствор пищевой лимонной кислоты или лимонный сок. Обработайте загрязненное место жидкостью, подождите несколько минут и промойте его водой. При необходимости повторите. Если пятна очень устойчивы, здесь без специальной фабричной жидкости или пены не обойтись.

Чем отмыть внутренние части вытяжки

Больше всего загрязнений налипает на фильтрах вытяжки. Соответственно, их нужно время от времени снимать и мыть. Положите все снятые части в посудину достаточной глубины и залейте раствором хозяйственного мыла, средства для посуды либо разведенным в равных частях с водой уксусом. Чем сильнее загрязнение, тем дольше придется их замачивать. В сложных случаях это может занять даже несколько часов. Пока фильтры "принимают ванну", протрите внутреннее пространство вытяжки любым средством, растворяющим жир – кислотой, посудомоечным гелем или содой. Затем снимите с фильтров размокший жир губкой, промойте их и установите обратно. При чистке вытяжки изнутри, накройте чем-нибудь плиту, чтобы не пришлось потом отмывать и ее.

Как почистить мотор вытяжки от жира

Как правило, двигатель и вентилятор вытяжки достаточно просто снимаются для чистки. Не забудьте предварительно отключить прибор от розетки. Мочить эти части под краном нельзя, потому придется действовать с помощью влажной губки. Вытрите ею крыльчатку, далее обработайте ее моющим средством и оставьте его действовать примерно на час. Затем почистите и протрите все детали водой тоже с помощью губки.

Как справиться с сеткой вытяжки

Это наиболее нежная часть прибора, поэтому она нуждается в определенной аккуратности при чистке. Снимите сетку и положите в противень, заполненный раствором моющего средства, отмокать. Когда загрязнение размягчится, снимать его нужно с помощью деликатного инструмента – жесткой стороны губки или зубной щетки. Металлические скребки здесь не подойдут.

Если вытяжка все равно не тянет

Может случиться так, что очищение вытяжки не поможет и она все равно не будет тянуть. Это может означать, что проблема не в самом приборе, а в забитом вентиляционном канале, к которому она подключена. Самостоятельно решить эту проблему не получится. Такими работами занимаются мастера, которых нужно вызвать отдельно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить кухонную столешницу не только от загрязнений, но и от неприятных запахов.

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