Как отмыть устаревший жир на дверце духовки: понадобится два простых ингредиента

Устаревший жир на дверце духовки отмыть очень сложно. С коричневыми пятнами и разводами иногда не справляются даже самые дорогие химические средства.

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Только два простых ингредиента понадобятся, чтобы быстро и качественно очистить грязь. Какие именно, рассказало издание Еxpress.

В сети TikTok Даниэль (@danicakesbakes) показала удобный прием, отмоет жир уже через 20 минут. Даниэль – мама и профессиональный пекарь, поэтому с проблемой мытья духовки имеет дело каждый день.

Смесь с уксусом

Лайфхак очень прост – необходимо приготовить специальный раствор. Возьмите полстакана пищевой соды и смешайте с небольшим количеством воды, пока смесь не станет однородной. Намажьте ею дверцу духовки и оставьте минимум на 20 минут. Затем следует добавить немного горячей воды с уксусом и протереть жесткой стороной губки.

Соду часто рекомендуют для очистки различных поверхностей из-за ее щелочного pH и мягкой абразивной структуры. Поскольку жир в духовке и пригоревшие частицы пищи обычно кислотны, пищевая сода способна их нейтрализовать, тогда как абразивная структура отмоет стойкие следы, не оставляя сильных царапин.

Для очистки дверцы духовки можно использовать белый и яблочный уксус. Уксус способен растворять минеральные отложения, грязь и жир. Он достаточно действенный, чтобы уничтожить некоторые бактерии.

Даниэль отметила, что она также использует эту смесь для борьбы с пятнами на коврах. Чтобы удалить пятна с ковров, используйте пищевую соду, белый уксус и моющее средство для мытья посуды с теплой водой.

Смесь с содой

Если у вас под рукой нет уксуса, для борьбы со стойкой грязью на дверце духовки можно использовать только смесь пищевой соды. Насыпьте четверть стакана пищевой соды в миску, затем медленно добавляйте воду, пока не получится консистенция густой пасты.

Нанесите смесь на внутреннюю часть окна духовки. Можно оставить ее на ночь, если грязь слишком устаревшая, но обычно хватает 20 минут. Затем смочите водой чистую ткань из микрофибры и вытрите пасту.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как легко очистить кухню от жирного налета.

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