Как легко отчистить кухню от жирного налета

Не все любят убираться на кухне каждый день, а поэтому можно упустить тот момент, когда накопилось слишком много жира на поверхностях. Но не все так плохо, ведь есть несколько советов, которые помогут в борьбе за чистоту.

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Как отмечает Life Hacker, кулинарный жир на кухне выглядит также, как и другие типы грязи. Но убирать его всегда намного сложнее, ведь обычные методы не подходят.

Поэтому, чтобы лучше понять, какой масштаб проблемы, нужно начать с малого – протереть поверхности обычным способом. Тогда вы избавитесь от всех простых пятен и поймете, сколько осталось сложных, к которым нужно применять другой метод.

Теперь, когда определены проблемные зоны, нужно подобрать необходимые материалы для борьбы с загрязнениями. Не стоит забывать, что для разных поверхностей (мраморные столешницы, деревянные шкафы, окрашенные стены и плита из нержавейки) на кухне не всегда подходят одни и те же методы очистки. Поэтому необходимо подготовить разные моющие средства, чтобы не повредить вашу кухню.

Стоит запастись тряпками, губками, щетками, ватными тампонами и палочками для суши (они хорошо удаляют жир в углах и щелях). Также нужны разные чистящие средства, которые подходят для той или иной поверхности. Когда все подготовлено для очистки кухни от жира, можно приступать к работе. В борьбе с загрязнениями отлично помогает горячая и теплая вода, ведь это смягчит пятна. Не стоит забывать и о терпении, ведь иногда нужно подождать, чтобы избавиться от всех слоев грязи.

Средства для борьбы с жиром своими руками

Не всегда нужны магазинные химикаты, чтобы убрать кухню. Некоторые варианты растворов можно сделать своими руками, которые будут не хуже магазинных и не будут такими агрессивными, как коммерческие аналоги.

Поэтому можно приготовить спрей, который готовится из уксуса, пищевой соды и кастильского мыла. Еще есть вариант спрея с лимонной кислотой, который готовится из порошка лимонной кислоты (2 столовые ложки), который нужно добавить в чашку горячей воды и залить все это в бутылку с распылителем. Последний средство – скраб для пятен. Оно готовится из соли, уксуса, которые смешиваются до образования пасты, а после этого наносится на пятно мягкой тканью или зубной щеткой.

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