Как отмыть пригоревшие кастрюли: дешевый и быстрый способ

Пригоревшие кастрюли – настоящая боль хозяек. Уже после нескольких использований новые кастрюли могут покрыться темным нагаром.

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Одной из первых причин является несвоевременная мойка. Оттирать пригоревший жир лучше сразу, не оставляя грязную посуду на несколько часов, а то и дней. Однако даже если неприятность уже случилась и кастрюля покрылась нагаром, не следует ее выбрасывать. Какой лайфхак лучше использовать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Конечно, чтобы отмыть пригоревшую кастрюлю можно купить химические чистящие средства, которые обычно стоят недешево.

Как вариант стоит использовать ингредиенты, которые точно найдутся на каждой кухне.

Простой рецепт от пригоревших кастрюль

Необходимо отмерить 2 столовых ложки 3% перекиси и 1 чайную ложку средства для мытья посуды. Также следует взять пищевую соду, примерно половину стакана.

Все ингредиенты смешиваем в емкости. Вскоре должна появиться пена. Смесь не должна быть слишком густой, если соды оказалось слишком много, добавьте еще перекиси.

Получившуюся пасту нужно нанести на чистую кастрюлю. Не вытирайте смесь сразу, оставьте на 10-15 минут. Затем тщательно потрите места с нагаром металлической щеткой. Когда жир сойдет, еще раз вымойте кастрюлю привычным средством для мытья.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как вымыть духовку за 5 минут.

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