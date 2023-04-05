Как отмыть холодильник от желтизны: домашние способы

Белый пластик внутри холодильника постоянно находится в контакте с разными веществами и жидкостями. Пролитый сок или бульон, разбитое яйцо или капля жира со специями могут оставить на нем пятна, тогда придется чистить пластик, чтобы вернуть ему белизну.

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К счастью, это не столь уж сложная задача. OBOZREVATEL рассказывает, как с помощью домашних средств отбелить пластик в холодильнике.

Хозяйственное мыло

Для чистки можно взять брусковое хозяйственное мыло, натереть на терке и растворить его в теплой воде, а можно воспользоваться готовым жидким вариантом средства. Пожелтевший участок надо натереть этим раствором и оставить его действовать примерно на 30-40 минут. После этого мыло нужно стереть губкой, а обработанное место сполоснуть водой.

Спирт

С желтизной справится как этиловый спирт, так и нашатырный. Достаточно будет смочить в средстве тряпку или салфетку и обработать им пятно. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз, но со временем желтизна должна исчезнуть.

Пищевая кислота

Отбеливающие свойства имеют как уксус, так и лимонная кислота, разведенная в теплой воде. Смоченной в такой жидкости тряпкой нужно обработать пятна и промыть их водой. При необходимости можно оставить кислотное средство примочкой на пятне на 15-30 минут. Но заранее убедитесь, что это не повредит пластик.

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