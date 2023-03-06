Как отмыть душевую кабинку от разводов, остатков мыла и извести: пять домашних способов

Уход за душевой кабиной – непростая задача для любителей чистоты. Ведь мыльные пятна и известковый налет скапливаются здесь очень сильно. Именно поэтому нужно знать, какими домашними средствами лучше мыть душевую кабину и другую сантехнику.

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OBOZREVATEL собрал пятерку простых рецептов. Большинство составляющих для них стоит недорого и их можно найти в любом магазине или аптеке.

Уксусный спрей

Уксус можно использовать для ухода за сантехникой в растворе и чистом виде. Но лучше брать не кулинарную его разновидность, а белый – он сам по себе не оставит пятен и сильного запаха. Чтобы сделать уксусный спрей, смешайте его в равных пропорциях с водой и налейте смесь в бутылку с распылителем. Все, что останется, это распылить его на стекло или другую поверхность, оставить действовать на 30 минут, затем смыть и протереть поверхность досуха.

Лимонная кислота

Пищевая кислота хорошо справится с известковым налетом. Ее тоже удобно использовать в спрее. Для этого нужно пакетик средства растворить в половине литра воды. Способ использования – аналогичен уксусному.

Нашатырный спирт

Раствор нашатыря хорошо справится со стойкими пятнами. Чтобы приготовить его, нужно добавить столовую ложку в литр воды. Наносить такую жидкость следует с помощью мягкой ткани, после чего тщательно протирать стекло или другую поверхность.

Перекись водорода

Аптечная перекись водорода – хорошее средство не только для чистки, но и для обеззараживания сантехники. Наносить ее нужно неразбавленным с помощью тряпки, после чего хорошо протереть поверхность сухой салфеткой.

Глицериновое средство для защиты стекла

Чтобы на стекле душевой кабины дольше не скапливалось загрязнение, ее можно обработать средством на основе глицерина. Чтобы его изготовить, нужно взять:

стакан воды;

5 капель нашатырного спирта;

0,5 литра жидкого глицерина.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, чтобы получить однородную жидкость. Наносить ее на стекло лучше после чистки. Средство нужно тщательно растереть по поверхности. Иногда защитный слой нужно будет обновлять.

Советы по уходу за стеклом в ванной

Чтобы избавиться от стойких пятен, не используйте жесткую сторону губки или металлическую щетку. Они оставят видимые царапины. Лучше обработать загрязненное место несколько раз подряд.

Для нанесения очистных средств и полировки стекла лучше всего подходят тряпки из микрофибры. Они не оставляют ворса, который нужно дополнительно снимать.

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